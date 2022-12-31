茂名东站至博贺港区铁路正式开通
2022年12月31日17:05 | 来源：新华网
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新华社北京12月31日电 记者从中国铁建股份有限公司获悉，12月31日上午，首列货物列车从广东茂名博贺港区博贺港站驶向茂名东站，标志着新建茂名东站至博贺港区铁路正式开通运营。
据参建单位中铁二十四局集团项目负责人介绍，项目开工建设以来，施工人员采用预制桥梁转体、钢桁梁顶进架设等工法推进工程建设，全过程强化质量安全管控。项目开通运营前，中国铁路广州局集团公司组织人员对各专业设备进行动态检测和安全评估，确认该项目已具备开通运营条件。
茂名东站至博贺港区铁路为国家Ⅱ级货运疏港铁路，线路全长49.84公里，设计时速120公里。
(责编：赵光霞、杨光宇)
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