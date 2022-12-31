京雄高速公路（北京段）六环至市界段通车
2022年12月31日17:56 | 来源：新华网
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新华社北京12月31日电（记者叶昊鸣）记者12月31日从交通运输部获悉，京雄高速公路（北京段）六环至市界段当日完工通车。通车后从北京驾车50分钟即可到达雄安新区，较过去节省30分钟。
此次完工通车的京雄高速公路（北京段）六环至市界段属于京雄高速公路（北京段）其中一部分，线路全长约11.75公里，北起六环路，向南至北京市界。线路设置高架桥2段、互通式立交2座、匝道收费站1处。其中，六环路立交为枢纽型立交，共设8条匝道，其主线桥跨越现况黄良路、规划白杨东路、六环路等；京深路立交为单喇叭互通立交，出高速后沿京深路向西可到达房山区窦店镇，向北可到达房山区良乡镇和长阳镇。
京雄高速公路（北京段）全长约27公里，线路整体呈南北走向，与京雄高速公路（河北段）相接。全线采用双向八车道高速公路标准进行建设，项目总投资约122.12亿元。目前，京雄高速公路（北京段）五环至六环段正在加快施工，预计2023年完工通车。
(责编：赵光霞、杨光宇)
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