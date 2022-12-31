新华社北京12月31日电 题：坚定信心鼓足干劲 推动经济运行整体好转——12月全国各地经济社会发展扫描

新华社记者

时至岁末，正是拓展经济回稳向上态势的关键窗口期。各地以真抓实干落实中央经济工作会议精神，更好统筹疫情防控和经济社会发展，坚定做好经济工作的信心，加快形成共促高质量发展合力，推动经济运行整体好转。

因时因势优化疫情防控措施，加快复工复产稳住经济大盘

近日，北京持续推进企业复工复产，多措并举稳经济、促消费，各大商圈客流量增多，“烟火气”逐渐回归。图为游客在北京五棵松华熙Live游玩（12月25日摄）。新华社记者 张晨霖 摄

近期，随着疫情防控措施优化调整，各地各部门扎实推进复工复产，促进经济进一步回稳向好。

重庆市政府办公厅日前印发《支持个体工商户和中小微企业发展十二条措施》，重点聚焦纾解个体工商户和中小微企业当前面临的贷款偿还、资金周转等压力，最大限度帮助他们加快走出生产经营困境，助力经济回稳向上。

王先生在重庆两江新区经营着一家建材店，受疫情影响其门店一度暂停营业。“门店暂停营业了，可每个月的贷款利息还得好几千。”了解情况后，重庆银行两江分行及时按政策为其进行减免，助其渡过难关。“利息减免真是‘雪中送炭’，给我们增添了发展信心。”目前，王先生的建材店已恢复营业，经营重回正轨。

近一个多月以来，重庆两江新区各银行机构已为718户中小微企业和个体工商户办理贷款延期还本，涉及金额超6.2亿元；璧山区针对5.2万户个体工商户推出“个体工商户信用便捷贷”，配套资金池1亿元，个体工商户线上即可简便办理贷款申请，降低了融资门槛，提高了贷款效率。

甘肃省近期组织召开专门会议，强调以等不起慢不得的紧迫感加快复工复产，及时疏通供应链、销售链梗阻环节，确保企业开足马力释放产能。

甘肃蓝洲化工科技有限公司总经理龚洪泉深切感受到加快复工复产带来的改变。和很多西部内陆企业一样，该企业的原材料和客户“两头在外”。疫情防控“新十条”发布后，物流效率加快，企业的生产、销售业绩明显提升。今年截至目前，企业产值已突破8000多万元。

年末岁尾，各地抢抓时间、鼓起干劲，经济活力有效恢复，市场信心持续提振。

在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区，一连串投资项目正加紧推进，外资外企投资临港新片区的信心、决心更加坚定。

12月21日，马士基集团与临港新片区管委会签订土地出让合同，马士基在华首家智能、绿色综合物流旗舰仓正式落户临港新片区，预计总投资额超10亿元。“临港新片区特殊的区位优势、政策支持，能够助力马士基打造全链条智慧供应链产品。”马士基大中华区总裁吴冰青说，马士基将不断加大在华投资力度，进一步发展物流与服务业务。

随着疫情防控政策的不断优化，人员流动、商贸活动、快递物流逐步恢复。国家邮政局数据显示，进入12月以来，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰，目前全国单日揽收量保持在3.6亿件以上。

在铁路义乌西站，满载集装箱的列车整装待发，“钢铁驼队”将启程穿越欧亚大陆。“截至12月23日，今年‘义新欧’中欧班列义乌平台共开行1561列，同比增长23.8%，为保障外贸物流供应链畅通发挥了积极作用。”班列运营方义乌市天盟实业投资有限公司董事长冯旭斌说，目前“义新欧”已辐射欧亚大陆50多个国家和160多个城市。

最近，在义乌国际商贸城经营五金工具的王根生发现，市场里的外商又渐渐多起来。“12月我已经接待巴基斯坦、也门、约旦等国六七拨采购商，他们中既有老朋友又有新面孔。”王根生十分欣喜。

“春江水暖鸭先知”。作为全球小商品贸易的“风向标”和“晴雨表”，“世界超市”义乌汇集了210多万种商品，与全球230多个国家和地区有贸易往来，这里总能率先感知市场的细微变化。目前义乌常驻外商超过万人，已恢复至疫情前七成水平。

促消费稳投资，多措并举积蓄高质量发展新动能

12月15日，在济郑高铁山东聊城段，中铁十局的工作人员在进行铺轨作业。当日，济（南）郑（州）高铁（山东段）铺轨开工仪式在聊城举行，随着第一对长500米的钢轨缓缓入槽，标志着济郑高铁（山东段）开启全面铺轨建设。新华社记者 郭绪雷 摄

看龙门石窟、逛隋唐洛阳城国家遗址公园……最近在古都洛阳，一项新推出的文旅惠民活动“行走河洛间·畅游洛阳城”受到热捧。活动开始不足半个月，仅其中“‘最洛阳’惠民体验游”一款产品就销售4.57万份。

“花不到100元就能把市里的景点逛一圈，感觉挺划算。”洛阳市民胡女士说，她不仅自己买了好几份，还推荐给了朋友。

消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力。中央经济工作会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。

进入12月，中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》发布，对实施扩大内需战略进行长远谋划；多地宣布发放消费券，覆盖汽车、餐饮、运动等多个领域；海南启动“海南离岛免税跨年狂欢季”……

从中央到地方，从着眼长期到把握当下，一系列政策举措聚焦增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景，为消费市场频频吹来暖风。

投资是拉动经济的“三驾马车”之一。加快推进重大项目建设，是扩大国内需求、稳住经济大盘的重要支撑。

目前，7399亿元金融工具支持的2700多个项目已全部开工建设，符合冬季施工条件的重大项目抓紧推进，正在形成更多实物工作量。

临近岁末，丹江口水库下游约5公里处的汉江右岸安乐河口仍是一派繁忙，推土机、挖掘机、渣土车穿梭轰鸣。

这里是引江补汉工程的建设现场。这项可研批复静态总投资达582.35亿元的重大项目，于今年7月正式开工，建成运行后将联接起三峡工程与南水北调工程，进一步打通长江向北方输水通道。

“出口输水隧洞已经具备进洞施工条件，意味着引江补汉工程即将进入主体工程施工的新阶段。”长江勘测规划设计研究有限责任公司引江补汉工程丹江口设计代表处处长余义华说。

经济要发展，不仅在于体量和规模，更在于是否有强大的科技实力。中央经济工作会议要求，“狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大”“突出企业科技创新主体地位”。

从3D打印到智能机器人，从5G技术到云计算，从物联网到人工智能……加速培育的新产业、新业态、新模式，正在成为经济发展的新引擎。

在广东深圳，欣旺达电动汽车电池有限公司近期宣布，该公司目前已经量产的高能量密度电芯产品续航里程可达800公里以上。

动力电池是新能源汽车的核心部件之一。目前，这家公司已获得沃尔沃、雷诺日产等公司的订单，并进入德国大众汽车供应商体系。

深圳市工信局局长余锡权说，深圳构建了新能源汽车“三电”核心技术链条闭环，覆盖电芯模组、动力电池、精密结构件、电机电控等新能源汽车研发、制造各环节。

在安徽合肥，落户“科大硅谷”两年多的霆钧医疗，在今年不仅实现了营收大幅增长，还研发制造出搭载机械臂、集成物联网技术的新型口腔临床加工设备，打破了国外厂商的技术垄断。

12月22日，总规模300亿元的科大硅谷引导基金注册成立，首期注册规模15亿元，重点关注在“科大硅谷”创办的科技创新能力突出的中小微科技型企业。

“打通创新链与产业链，离不开良好的创新创业生态环境。”霆钧医疗创始人兼董事长戴俊说，汇聚了一批优秀科创企业的“科大硅谷”有着非常多的创新资源，未来将吸引更多全球优秀人才，成为世界一流的技术创新策源地。

兜牢民生底线，全力保障人民生产生活

12月23日，四川甘孜藏族自治州“9·5”泸定地震灾后恢复重建项目集中开工仪式在泸定县德威镇下奎武村举行。新华社发（罗楚凯 摄）

中央经济工作会议强调，社会政策要兜牢民生底线。越是面对压力挑战，越要注意做好保障和改善民生工作，“兜”住最困难群体，“保”住最基本生活。

不久前，家住山东省泰安市岱岳区山口镇春阳沟村的村民张广金迎来好消息，他在家门口有了一个“新差事”——乡村公益性岗位，负责周边山林防护。

同一时间，住在镇上的张丽丽也通过城镇公益性岗位解了燃眉之急。通过招聘，具备电脑软件使用经验的她被分配到山口镇退役军人服务站工作，这让失业近一年的张丽丽倍感暖心。

就业是最大的民生，牵动着千家万户。

近段时间以来，各地把稳就业作为民生保障工作的重点，进一步拓展就业空间。山东全力扩大城乡就业规模，开发城乡公益性岗位，解决下岗人员和困难群体的就业问题；重庆持续通过“降、缓、返、补”等方式援企稳岗纾困，助力稳定就业岗位；山西加大市场化社会化就业渠道开拓力度，用好各类政策性岗位，持续开展重点群体就业帮扶……

聚焦百姓“急难愁盼”，要从强化困难群众基本生活保障做起。

四川进一步深化社会救助领域“放管服”改革，着力解决审核确认程序复杂、时间过长和群众办事不便利等问题，切实增强困难群众获得感、幸福感。“以前办理低保要一两个月，现在只要10多天就能拿到钱了。”身患疾病的四川达州市达川区罐子镇碉楼村村民刘福金说。

与此同时，各地积极加强重点民生商品保供稳价措施，满足群众生活需求。

岁寒最是问暖时。为护航冬季果蔬种植，保障“两节”期间果蔬供应，国网浙江台州市路桥区供电公司组织红船共产党员服务队对全区智能蔬菜大棚开展安全巡视和隐患排查。

“我们重点对大棚照明、抽水、喷灌、取暖机等用电设备进行全面检查，并指导农户科学安装使用电器设备，及时解决蔬菜大棚用电保暖问题，确保农副产品稳产增收。”红船共产党员服务队队员刘斌说。

寒冬腊月，呼气成霜，位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗的国能准能集团黑岱沟露天煤矿现场却是机器轰鸣、热火朝天，百余台大型主采设备开足马力，当前每日生产商品煤约8万吨。“我们做好防寒防冻隐患排查和标准化治理工作，严防季节性安全风险，全力以赴确保岁末年初能源保供万无一失。”煤矿调度指挥中心党支部书记李方说。

时近年末，各地贯彻落实中央部署，千方百计保障粮食安全，助力乡村振兴。

“今年是个丰收年，我种了180亩大豆，亩产能达到430斤，还种了430亩玉米，亩产能达到2300斤。”在黑龙江省宝清县小城子镇太平村，正在自家仓库查看大豆仓储情况的村党支部书记张宗海说。

今年的中央农村工作会议作出重要部署，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。着眼明年，黑龙江省将继续落实高标准农田建设任务，通过深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，力争粮食生产实现“二十连丰”。

国家发改委新闻发言人孟玮表示，随着稳经济一揽子政策措施在四季度集中显效，工业增长动力、投资信心将继续增强。展望全年，回稳向好基础不断得到巩固。

(责编：胡永秋、白宇)

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