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“数造新实体”案例调研

如心未来社区的“幸福密码”

——浙江绿城定制化数智一体机应用案例

2022年12月31日21:24 | 来源：人民网
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        社区是群众生活的基本单元，社区环境的便利度、舒适度将直接关系到居民的获得感、幸福感、安全感。近年来，不少城市积极探索智慧社区建设，通过对“数智”成果的综合运用，为社区居民提供了安全便利的现代化服务。

        2021年3月，浙江全面启动未来社区创建工作。作为浙江省首批验收通过的省级未来社区，位于东海之滨长峙岛的如心未来社区，已经交出了一份生活便捷、产业兴盛的美好生活答卷。在中国电信浙江公司、天翼云、浙江绿城未来数智科技有限公司等产业链各方的共同努力下，通过引入5G、云计算、大数据、AI等“数智”化技术，长峙岛已经从一个盐碱地，演变成全生命周期的理想宜居的未来社区。

        眼下，“数智”已成为未来社区实现宜居的好帮手。如何让社区治理变得更“聪明”？

       绿城未来数智产品研发负责人曾建介绍，“在如心未来社区的智慧运营中心系统里，高清摄像头、各式传感器共同组成了‘千里眼’，可以协助社区进行日常管理。系统包含综合安防、智慧停车、智慧商圈等多个模块，涉及居民生活的方方面面。”

        “比如说有小朋友靠近水源，系统就会警报；有外来车辆进入，系统也会推荐临停车位。监测到的信息还可以实时回传到如心小镇APP上，居民随时可以通过手机查看跨海大桥是否通畅、社区热门餐厅是否排队等等。”曾建举例说道。

        “每个未来社区，都有主打的场景。”绿城未来数智资深前端开发周圆圆介绍，如心未来社区有其完善的教育体系和健康养生体系。如心小镇APP用数字化手段把教育资源汇聚共享，每个居民都可以在APP上分享自己的学习心得：小到健身方法、做菜技巧；大到读书笔记、人生感悟。通过“云分享”，不仅拉近了邻里关系，也实现了“人人为师”的愿景，构建了“终身学习”的未来教育场景。

        不仅如此，如心未来社区的卫生服务站也用上了高科技“武器”。周圆圆说，“现在居民在小镇量的血压、血糖等信息，都会同步上传系统。居民通过如心小镇APP就可以实时查看自己的健康情况，一旦发现有问题，社区可以远程帮助居民快速就医，非常方便。”

        数字经济已成为我国经济社会发展的关键引擎，社区数字化转型价值愈发凸显。如心未来社区能够实现数字化服务升级，其背后与中国电信浙江公司、天翼云公司、英特尔以及绿城未来数智之间的通力合作密不可分。

        中国电信浙江公司云中台部总经理滕勇隽指出，未来社区边缘一体机项目发挥了中国电信云网融合、云边协同、安全可靠、智能敏捷等方面的优势，提供了一体化供给、一体化服务、一体化运营的综合解决方案，为未来社区的居民提供了有温度的服务、“数智”化的精准运营以及精细化的管理。

        当前，随着智慧应用服务的不断拓展，社区公共服务能力的不断增强，更多未来社区正在多个城市加速落地，让安全便利的社区服务变得触手可及。

(责编：鲁婧、章斐然)
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