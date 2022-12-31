新华社北京12月31日电（记者姚均芳）北京证券交易所31日发布的消息显示，2022年，北交所、全国股转公司切实为企业纾困解难，减免北交所全部上市公司年费和受疫情影响严重地区新三板挂牌企业挂牌初费、挂牌年费，全年免收费用超6000万元。

北交所相关负责人表示，2022年，北交所、新三板市场结构功能进一步完善，运行质量显著改善。截至2022年底，北交所上市公司162家，公司数量同比增长近一倍；服务中小企业直接融资功能有效发挥，全市场股票融资399.28亿元，同比增长超四成；全市场合格投资者超526万户，600余只跨市场基金产品参与北交所投资；市场功能由单一股票市场拓展至债券市场，服务国债、地方政府债券发行超9500亿元。

数据显示，2022年，新三板创新层公司数量首次超过1700家，全年新增挂牌公司270家，同比增长近两倍，其中超六成符合北交所上市财务条件。

北交所相关负责人表示，展望2023年，北交所将从起步初期迈入提质增效、强化功能的新阶段。北交所将聚焦“科技”“中小”“民营”三个关键，提高市场准入的行业包容度，系统完善发行承销制度，坚持量质并举推进常态化发行上市。同时，以更大投入加强投资端建设，提高流动性和估值定价水平，推动市场交易规模、市值规模与上市公司数量规模同步高质量扩容。

(责编：胡永秋、白宇)

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