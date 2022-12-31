海南，这里不仅有天涯海角的浪漫，还有大大小小的岛礁和渔场。气象变化的预报预警，时刻都关系着这座美丽海岛的安全与发展。

“我们气象部门经过几十年的积累，从海空天地积累了海量的基础数据，并且主要的职能是为公众、社会和行业提供预报预警的服务。”海南省气象服务中心主任邢旭煌表示，通过与“数据产品超市”的合作，可以深度挖掘气象大数据的潜能，助力“气象+行业”深度融合，推动气象领域数据超市产品的场景化落地。

什么是“数据产品超市”？近年来，海南省在数据资源开发、数据产品打造方面不断发力，推动形成公共数据资源生产和交易新模式。2021年底，由海南省大数据管理局联手中国电信天翼云共同推出的“海南省数据产品超市”正式上线。

“数据产品超市是海南在数据要素价值化、市场化方面推出的一个制度集成创新。”海南省大数据管理局局长董学耕指出，面对“如何让数据要素价值化，真正实现数据确权？”这一公认难题，海南省拿出了自己的方案，即产品化，并做到了三个创新。

一是数据产品化。通过把数据开发成产品，在产品的具体使用环境中，相关关联对象可以对数据进行授权使用。二是改变传统的单向数据开放。把开发者请到公共数据平台上来进行数据开发，形成产品后，再以产品的形式对外提供服务。三是打造三合一的集成化平台。平台上可以进行数据产品开发生产、供需对接交易、产品使用服务。

海南省数据产品超市总经理陈文思介绍，数据产品超市基于海南省“七个一”大数据能力支撑底座，打造了“淘宝+华强北”的“前店后厂”模式。前店是交易门户，具备丰富的数据产品，购买方可以按需择优像逛超市一样方便快捷地购买数据产品与数据服务。后厂是开发平台，有效实现数据归集、数据产品开发、数据交易流通和数据安全保障，为广大开发者提供了完备的资源和能力支撑。

把数据放进超市，如何保障信息安全？陈文思指出，数据产品超市围绕制度体系、数据使用安全、网络架构安全、合作方人员安全管理，开发场所安全保障五个方面，全面规范物防、技防、人防体系，并采用了联邦学习、多方安全计算、区块链等前沿技术，集成一个数据安全保障平台，为开发平台提供数据安全审计、数据溯源、数据脱敏等多种安全保障能力，使数据始终在安全可信的开发环境下加工处理，实现“数据不出库、数据不落库、数据可用不可见”。

当前，我国数字经济规模已经连续多年位居世界前列，数据为数字经济发展提供了重要驱动力。与此同时，数据交易市场在数据确权、数据流通、数据保护、数据监管等方面，更需要汇聚各方力量，形成强大的建设合力，释放数据要素潜能，为城市建设添砖加瓦。

中国电信海南公司总经理李云庄表示，天翼云结合自身多年数据治理与运营经验，聚焦数字化资产全生命周期治理，通过区块链、隐私计算、数据库安全等关键核心技术，助力海南数据超市全方位打造“治、聚、安、享、用”一体化政企数据可信流通中台，实现数据“资源化、资产化、资本化”的转变。

李云庄介绍，为此数据产品超市基于全国首个省级专门规范公共数据产品开发和数据产品交易的行政规章（《海南省公共数据产品开发利用暂行管理办法》），联合国家信息中心、粤港澳大湾区大数据研究院、北大等科研智库，围绕数据要素全生命周期，从数据交易管理、安全管理、监督管理、数据产品开发生产和运营服务5大方面配套20余个管理规则，使数据资源开发利用更顺畅、数据管理的职责更清晰、数据运营交易有法可依、数据安全更有保障。

董学耕介绍，海南数据产品超市自上线以来，已经取得了丰硕的成果。交易额从最开始的235万元，已增长至如今的超6500万元。

“海南加快建设自由自贸港，实现跨境数据的安全有序流动意义重大。”董学耕指出，数据产品超市的探索，为实现数据跨境安全有序流动奠定了良好基础，下一步将争取数据产品超市实现更大的发展。

(责编：鲁婧、章斐然)

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