本报成都12月30日电 （记者宋豪新）29日，中老国际货运班列（攀枝花）从四川省攀枝花火车站首发。这是新成昆铁路开通后的第一列以火车整列形式组织川货出川的国际货运班列，以直达方式向东盟国家出口货物。据介绍，首发班列共22车24个集装箱，货值约1000万元人民币，预计3天后到达老挝万象，并将通过接驳铁路或公路通达越南、泰国等东盟国家，相较以往公海联运方式全程节约15天以上。

《 人民日报 》（ 2023年01月01日 03 版）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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