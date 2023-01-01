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成都：烟火气日渐回归 促消费市场“火力全开”

2023年01月01日08:25 | 来源：中国新闻网
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原标题：成都：烟火气日渐回归 促消费市场“火力全开”

元旦假期首日，成都世纪城会展中心年味四溢。第26届中国(四川)新春年货购物节12月31日开幕。在展会现场，腊肉、板鸭、藏香猪等地道年货琳琅满目，有的商家做起直播、卖力兜售自家商品，不少消费者拉着购物车前来逛展。“今天专程过来置备些年货，新年要有新气象。”成都市民王韦说。

随着“新十条”防控措施落实，中国各地加速推进企业复工复产，着力拉动消费回暖。在成都，日前举行的中共成都市委十四届二次全会暨市委经济工作会议提出，要全力以赴抓紧抓实消费回补。从发放各类消费券，到抓住消费黄金时段举办购物节、美食节等促消费活动，成都景区、餐饮、商场等消费场所的烟火气日渐回归。

今年元旦假期，成都是中国最热门的跨省游目的地之一。假期首日，成都大邑县安仁古镇迎来第一波客流。游客登上铛铛车，车览古镇民国风情。在古镇的集市活动上，奶油胶、流体熊等DIY手作体验受到欢迎。据成都文旅旅投集团安仁公司营销部经理刘海伟介绍，元旦假期前两日，安仁古镇酒店客房达到满房状态，“近一周酒店客房预订升温较为明显”。

午餐时间，在成都春熙路商圈，火锅店“巴蜀大将”门前排起长队，店内生意红火。“巴蜀大将”创始人毛晓佩表示，近一周该品牌旗下多家门店普遍迎来客流回暖，其中商场店尤为明显，个别门店上座率已恢复至2019年同期的八成左右，他对“双节”营业额表示乐观，“速度快的话，今年春节就有望恢复到疫情前水平”。

“扛过这一波疫情，餐饮人终于盼到春天。”四川省火锅协会执行会长严龙表示，近来成都火锅消费市场复苏势头强劲，同时一批火锅创业者正在谋划新店开张，寻找有利地段抢占旺铺。严龙预计明年成都将迎来一波火锅开店热。

同时，成都球市也加快复苏。31日下午，可容纳6万人的凤凰山体育公园专业足球场涌入3.7万余名球迷，见证中超联赛收官战——成都蓉城主场迎战大连人。看台上人浪起伏、旗帜翻滚，“成都雄起”的口号响彻全场。成都市民李虎阳携家人现场观赛，他表示，每当成都蓉城取得进球，现场呐喊声犹如山呼海啸，“成都最火的球市回来了。”他兴奋地表示。

为引流促消费，成都各大商场也频频出招。31日晚，2023成都美食嘉年华活动在成都万象城拉开帷幕，现场发布“成都市‘拾好吃’暨年夜饭榜单”，为消费者提供美食指南。当晚，成都万象城艺术广场化身音乐海洋，爵士、流行、电子、摇滚轮番唱响，一场跨年音乐会为现场观众带来视听盛宴。

“12月底，成都万象城客流量基本接近去年同期，整体趋势向好。分业态看，餐饮恢复速度最快，服饰、耐用品等业态也在稳步复苏。”成都万象城总经理郝鹏分析称，2023年一季度零售行业消费将处于恢复期；随着经济复苏，消费者信心将逐步增强，2023年二季度消费有望迎来反弹。

成都市商务局相关负责人接受媒体采访时表示，今年服务业和消费受到疫情反复冲击，企业信心亟需提振和恢复，此前成都发放多轮消费券，拉动消费超50亿元人民币。他表示，成都将从政策端、活动端、人员流动端推出一系列措施，让成都消费市场“火力全开”。(单鹏)

(责编：杨虞波罗、陈键)
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