原标题：中国电子数据产业集团正式成立

近日，国内首家由中央企业设立的数据产业集团——中国电子数据产业集团在广东深圳正式揭牌成立。作为中国电子主业版块之一，数据产业集团将聚焦探索自主计算、数据安全、数据要素化等领域，以赋能数字政府和行业数字化转型为主战场，打造国家网信事业核心战略科技力量。

数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。中国电子科学决策、超前布局，一系列科研攻关和技术应用为国家数据领域发展先行先试，也为数据产业集团的成立奠定了坚实的基础。

2020年初，中国电子联合清华大学成立数据治理工程研究院，研究形成的方案有效破解了数据安全和数据要素的确权、流通、定价、分配、计量等难题。同时，成立数据治理工程指挥部，系列技术产品在国内城市和行业得到广泛应用，成效显著。此外，中国经济体制改革研究会与中国电子联合成立数据要素市场化配置综合改革研究院，推动中国电子数据工程方案通过试点，并成为国家主流解决方案和技术路线。随着国家顶层设计加速构建，中国电子在数据领域的各项布局稳步推进，数据业务发展进入“蝶变”新周期。

为进一步集中优势力量，加快数据安全与数据要素化关键技术成果转化，实现工程规模化推广，中国电子数据产业集团应运而生。数据产业集团的成立，是中国电子打造国家网信事业核心战略科技力量，实现网信事业高水平科技自立自强的重要举措。为加快发展步伐，数据产业集团在容错机制、人才与薪酬制度市场化等方面进行了制度创新，营造开放包容、鼓励创新的干事创业氛围，为员工解放思想、勇于探索扫除体制机制束缚。

(责编：杨虞波罗、陈键)

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