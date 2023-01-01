原标题：中缅边境章凤口岸2022年货运量突破68万吨

记者31日从云南瑞丽出入境边防检查站章凤分站获悉，截至12月30日，章凤口岸2022年累计出入境车辆14743辆次、货运量68.8万吨、货值21.8亿元，在云南省国家级二类口岸中排名第一。

章凤口岸是国家二类口岸，位于云南省德宏州陇川县，是中缅贸易的重要集散地，入境货物主要为矿产品、农副产品和生鲜货物，出口商品多为日常百货、生活用品、机械配料和肥料等。章凤口岸由在闭环管理的执勤民警24小时全天候值守，2021年陇川7.14疫情以来，瑞丽出入境边防检查站章凤分站全体民辅警已在口岸开展闭环勤务480余个日夜。

自2022年1月17日恢复货运通关以来，瑞丽边检站章凤分站严格按照口岸城市工作专班部署要求，坚持按照“人货分离、分段运输、封闭管理”的原则，采取无接触式“吊装”为主、“分段运输”为辅的跨境运输模式，积极推出“香蕉入境专用通道”“替代种植作物返销入境便捷通道”等便利服务措施，全力保障口岸货运通关，实现了口岸疫情防控、安全管控和货运通关效率同步促进、同步提升。

“我们通过生命探测仪、X光机车体检查、无人机巡查、热成像辅助清场以及不定期巡逻等方式，全力守住口岸管控防线，保障货运通关高效、安全、顺畅。”瑞丽边检站章凤分站副站长李武金说。

数据显示，自1月17日章凤口岸恢复货运通关以来，截至12月30日，瑞丽边检站章凤分站共计派出警力12000余人次，服务保障出入境货运车辆14743辆次，管理进出口岸限定区域人员21174人次，服务保障吊装过驳车辆17429辆次，为推动地方经济快速复苏、助力经济发展和保障民生安全作出了突出贡献。(魏涛 袁嫣)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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