人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中缅边境章凤口岸2022年货运量突破68万吨

2023年01月01日08:27 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：中缅边境章凤口岸2022年货运量突破68万吨

记者31日从云南瑞丽出入境边防检查站章凤分站获悉，截至12月30日，章凤口岸2022年累计出入境车辆14743辆次、货运量68.8万吨、货值21.8亿元，在云南省国家级二类口岸中排名第一。

章凤口岸是国家二类口岸，位于云南省德宏州陇川县，是中缅贸易的重要集散地，入境货物主要为矿产品、农副产品和生鲜货物，出口商品多为日常百货、生活用品、机械配料和肥料等。章凤口岸由在闭环管理的执勤民警24小时全天候值守，2021年陇川7.14疫情以来，瑞丽出入境边防检查站章凤分站全体民辅警已在口岸开展闭环勤务480余个日夜。

自2022年1月17日恢复货运通关以来，瑞丽边检站章凤分站严格按照口岸城市工作专班部署要求，坚持按照“人货分离、分段运输、封闭管理”的原则，采取无接触式“吊装”为主、“分段运输”为辅的跨境运输模式，积极推出“香蕉入境专用通道”“替代种植作物返销入境便捷通道”等便利服务措施，全力保障口岸货运通关，实现了口岸疫情防控、安全管控和货运通关效率同步促进、同步提升。

“我们通过生命探测仪、X光机车体检查、无人机巡查、热成像辅助清场以及不定期巡逻等方式，全力守住口岸管控防线，保障货运通关高效、安全、顺畅。”瑞丽边检站章凤分站副站长李武金说。

数据显示，自1月17日章凤口岸恢复货运通关以来，截至12月30日，瑞丽边检站章凤分站共计派出警力12000余人次，服务保障出入境货运车辆14743辆次，管理进出口岸限定区域人员21174人次，服务保障吊装过驳车辆17429辆次，为推动地方经济快速复苏、助力经济发展和保障民生安全作出了突出贡献。(魏涛 袁嫣)

(责编：杨虞波罗、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年全国专利密集型产业增加值同比增长17.9% 占GDP比重12.44%
　　人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国专利密集型产业增加值为142983亿元，比上年增长17.9%（未扣除价格因素，下同），比同期国内生产总值（GDP）现价增速高4.5个百分点；占GDP的比重为12.44%，比上年提高0.47个百分点。 从内部结构看，新装备制造业规模最大，增加值为38452亿元，占专利密集型产业增加值的比重为26.9%；其次是信息通信技术服务业，增加值为30636亿元，所占比重为21.4%；再次是信息通信技术制造业，增加值为28546亿元，所占比重为20.0%；规模最小的是环保产业，增加值为3228亿元，所占比重为2.3%。…
国家统计局：2021年全国体育产业总产出同比增长13.9%
　　图片来源：国家统计局官网 人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国体育产业总规模（总产出）为31175亿元，增加值为12245亿元。与2020年相比，体育产业总产出增长13.9%（未扣除价格因素，下同），增加值增长14.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部