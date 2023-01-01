原标题：引江济淮渠首工程枞阳引江枢纽试通航

2022年12月30日上午，我国目前在建的最大水利工程、安徽省基础设施建设“一号工程”——引江济淮工程宣告主体工程正式实现试通水、试通航。作为引江济淮渠首工程的枞阳引江枢纽船闸也在当天同步成功进行实船试验进行试通航，共同助推长江流域与淮河流域实现划时代“牵手”。

当天上午9时55分，引江济淮枞阳引江枢纽船闸输水阀门开启，闸室水位缓缓下降。10时10分，水位下降至2.85米，与长江水位齐平。随着一声“开闸”令响，两扇对开三角闸门徐徐打开，9艘完成建设任务的施工用船依次从长河水域驶入长江，实船试验正式宣告成功，与其他各大枢纽一起，将纵贯南北的江淮大运河连成一条“大动脉”。

引江济淮工程是国务院要求加快建设的172项重大节水供水工程之一，也是安徽省委、省政府确定的全省基础设施建设“一号工程”，是跨流域、跨省的重大战略性水资源配置工程。其供水范围涉及安徽、河南两省15个市55个县(市、区)，其中安徽省供水范围为13个市46个县(市、区)。

枞阳引江枢纽是引江济淮渠首工程，也是引江济淮工程两大引水口门之一。枞阳引江枢纽工程总投资16.5亿元，于2018年12月底开工建设，主要建设内容为拆除老节制闸新建节制闸、拆除重建长河大桥、引排泵站、船闸、鱼道、跨引江枢纽交通桥、退建新筑梅林隔堤2.6公里、加固鲟鱼镇堤防0.9公里、加固长河出口段堤防及穿堤建筑物14座等。工程建设任务涉及引水、排洪、通航和水生态修复等多项内容，是引江济淮工程中单项投资最多的枢纽工程。

“这是亚洲最高的三角闸门，高达20.35米，是控制船只进出的开关。”站在船闸顶部，看着试验船只在浩浩荡荡的长江水面平稳航行，枞阳引江枢纽水运部分专业监理工程师唐飞心情激动。他告诉记者，实船试验的成功举行标志着船闸主体工程的顺利完工，长江上的船只将由菜巢线航道直接进入巢湖、合肥，向北可沿江淮沟通段直接进入淮河。

安徽省引江济淮集团有限公司安庆建管处副处长王青松介绍说，枞阳引江枢纽建成后不仅可以有效提高菜子湖周边的防洪能力，还可以将优质的长江水源源不断地向北输送，让皖北人民喝上引调水。同时，长江的船还可以通过江淮运河进入淮河，有效缩短运输距离，降低物流成本，促进沿线的航运和经济发展。实际上，早在今年11月，枞阳枢纽泵站就已经发挥引水效益，通过菜巢线向巢湖引调水1.3亿立方米，对缓解巢湖流域旱情发挥了积极作用。(方盼亮 吴彬)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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