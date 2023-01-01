原标题：无限“风光”蓄新能 内蒙古新能源产业持续高质量发展

近日，《内蒙古新能源高质量发展指数报告(2022)》正式发布。该指数通过新能源产业变革、新能源社会贡献、新能源创新驱动三个维度，科学量化内蒙古新能源产业发展水平，探索构建内蒙古新能源高质量发展标准体系。

指数运行结果显示，2021年，内蒙古新能源高质量发展指数达249.49点，同比增长11.75%，自基期2015年以来年均复合增长16.46%，示范引领我国能源转型和快速变革。

分维度来看，2021年，新能源产业变革和新能源社会贡献两支分项指数分别达317.58点和296.73点，同比增长11.79%和16.22%，年均复合增长21.24%和19.87%，呈现较快发展态势，是拉动内蒙古新能源高质量发展指数大幅上涨的主因。新能源创新驱动分项指数自2016年起在120点上下波动，2021年收于122.42点，同比上升3.36%。

新能源产业变革发展较快与内蒙古新能源产业延伸密切相关。

在龙头企业的带动下，内蒙古硅产业布局发展突飞猛进，成为支撑产业链条延链、强链、补链的核心关键点。数据显示，内蒙古单晶硅产量自2017年以来快速增长，2021年产量达到32.73万吨，相比于2015年增长近30倍。截至目前，内蒙古已形成较为完备的风电装备制造产业链，初步形成光伏产业链。内蒙古已开启“追风逐日”的能源新篇章。

《内蒙古新能源高质量发展指数报告(2022)》由内蒙古自治区能源局与中国经济信息社共同编制。本期报告为该指数第三期成果。(记者 李爱平)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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