原标题：广东高速公路总里程达11211公里

广东省交通运输厅31日发布消息称，随着湛江机场高速公路一期、宁(波)(东)莞高速潮州东连接线等9个高速公路项目陆续通车，广东省高速公路通车总里程达11211公里。其中，6车道以上高速公路总里程超过5600公里，占比过半。全省高速公路车道里程数达5.7万公里。

据了解，2022年，广东建成(含改扩建)9个高速公路项目，全省建成高速公路240公里，新增高速公路里程169公里，新增高速公路车道里程数1002公里，全省高速公路通车总里程达11211公里，内联外通、便捷高效的现代综合交通运输体系正在加速形成。

截至2022年底，粤东、粤西、粤北高速公路总里程已突破6000公里，缩短了粤东、粤西、粤北与大湾区的时空距离，打通了“米袋子”“菜篮子”“果盘子”“水缸子”“茶罐子”进入大湾区的快速通道，为广东建设交通强省提供了支撑。

据统计，广东省高速公路出省通道总数达30条，与陆路相邻省区各开通5条以上高速公路通道，通港澳的5条高速公路全部建成。

密织的高速路网，不仅让城市通行更新畅顺，还带动了广东经济的快速发展。据统计，2022年，广东高速公路收费站出口车流总量超22亿辆次，比2019年增长10%，居中国内地第一。特别是粤东、粤西、粤北地区高速公路总里程已超过粤港澳大湾区，为粤东、粤西、粤北融入粤港澳大湾区提供支撑，进一步助力广东区域协调发展。(蔡敏婕 岳交综)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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