原标题：中国施工企业管理协会发布工程建设企业科技创新指数

创新是引领发展的第一动力。新时代新征程新任务，工程建设行业作为传统产业，迫切需要通过科技创新增强核心竞争力，打造发展新动能，实现高质量发展。

为准确测度和反映工程建设行业科技创新发展情况，引导企业进一步加强科技管理，增强自主创新能力，中国施工企业管理协会联合中国建筑股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国交通建设集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国安能建设集团有限公司、中国冶金科工集团有限公司等34家企业成立了《工程建设企业科技创新指数研究》课题组。

课题组结合工程建设行业特点，综合参考国内外成熟指数的研究方法，从创新资源、创新投入、创新成果、创新绩效4个维度构建了“工程建设企业科技创新指数评价指标体系”，并以2016年为基期进行指数计算。采用数据主要来源于政府部门发布、企业信息调查和公开出版物。被调查企业涵盖了建设、勘察、设计、施工、科研、装备、材料等工程建设全产业链。经课题组测算，2016年以来我国工程建设企业科技创新指数呈逐年增强态势，科技创新对企业经营发展的贡献越来越大，2021年指数达到167.3，较2016年增长了67.3%。

2016-2021年，我国工程建设企业科技创新指数的各分项指标均呈上升趋势。2021年创新资源指数、创新投入指数、创新成果指数和创新绩效指数分别达到166.3、145.0、195.5和162.5，比上一年分别增长11.0%、5.1%、16.0%和10.3%。

(责编：杨虞波罗、陈键)

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