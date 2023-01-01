原标题：从青年创客看见“活力浙江”：数字经济 未来可期

北京五道口，清华大学校门外，学生时期的单羿常跟同学到一家杭帮菜餐厅聚餐，这家餐厅伴随了他在清华大学本硕博一路求学，以及钻研“AI芯片和算法研发落地”等前沿领域的各个时光。

跟浙江的缘分或许就在这时结下，在第一次创业大获成功后，单羿及团队将二次创业选定在人工智能与自动驾驶这一赛道，创办了以视觉3D理解为核心的下一代自动驾驶方案提供商——鉴智机器人，并快速将研发中心落户浙江。

2021年6月，从北京来到浙江，鉴智机器人正式落户杭州市余杭区，是水到渠成也是双向奔赴。

水到渠成在于长三角地区在新能源乘用车领域展现的气势，也在于浙江在数字经济领域久久为功取得的累累硕果。

来自乘联会的数据显示，中国新能源乘用车今年1-10月累计销量超过500万台，达到世界新能源车销售总量的63%。中国新能源乘用车发展取得举世瞩目的成就，这与上海为龙头的长三角产业贡献密不可分。随着中国新能源车的国内市场与出口的全面强势增长，长三角作为国内智能电动车产业链的明珠，必然会获得更强的发展新机遇。

放眼长三角，数字经济发展先行省——浙江，是有志于在此领域大展身手之人的首选。根据《浙江省数字经济发展白皮书》显示，2021年，全省数字经济增加值达3.57万亿元，居全国第四，较“十三五”初期实现翻番。

经过多年的涵养，“创业在浙江”也愈发深入人心。浙江省相继出台《浙江省人才发展“十四五”规划》、《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》等政策，举办“创青春”浙江省青年创新创业大赛等活动，栽好梧桐树、引得人才来，为他们在浙江创业创新，营造良好氛围、给予切实助力。

“我们一定要在浙江有一个office。”看到如此机遇，团队多次来到浙江推荐路演，杭州市余杭区政府相关负责人亦率队多次前往北京接洽。

令单羿记忆犹新的是，在双向奔赴的过程中，余杭区政府对数字经济的理解认识、产业布局和配套政策，让他当即就决定“不把office注册下来，就不要回北京了”。

“通过‘一网通办’，我们只用了几个工作日，就完成了过去要花将近一个月时间才能完成的所有手续，足不出户就将工商、社保、银行等事务全部完成。”单羿说。

单羿还表示，企业落地后，短短几个月就接连获评“中国人工智能小镇项目”、“杭州市西湖明珠工程海外高层次人才”等。成熟完善的政策体系为企业吸才引智、资金筹措和经营发展等各方面提供全面保障。

创业仅一年多，凭借丰富的AI芯片设计经验和全栈正向自研能力，鉴智机器人已实现面向高端车型的高阶量产方案的快速落地。

12月29日9时，一辆灰色的新能源车从高架上疾驰而过，鉴智机器人的两位工程师正在车内进行技术测试，“我们的技术可以让车辆更精准地感知目标，从而选择合理的行驶路线。”单羿告诉记者，今年鉴智机器人的技术方案已经在中国某头部车厂完成了超过数十万辆汽车的交付。

更让青年创客觉得获益匪浅的是，这里浓郁的数字经济氛围。

自2017年浙江省委确立实施数字经济“一号工程”以来，经过五年持续推动，数字经济已成为浙江经济社会高质量发展的“金名片”。今年6月，浙江省第十五次党代会报告提出，要打造数字经济“一号工程”升级版，要努力实现数字产业化、产业数字化、治理数字化、数据价值化、数字普惠化“五化协同”发展。

来自浙江省经信厅的最新数据也表明，在需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力下，今年1-9月，数字经济核心产业增加值达6808.3亿元，可比增速6.7%，占GDP比重为12.2%，全省规上数字经济核心产业营业收入达23352.9亿元，同比增长13.2%，主引擎作用愈发明显。

“浙江，做‘云’是天时地利人和。”新生代浙商代表王克飞是蒲惠智造科技股份有限公司创始人、董事长，2018年从父辈创办的西子联合控股集团出来自主创业，“近年来，浙江着力推动数字经济和实体经济深度融合，率先抢得‘云时代’先机。创业的机遇，我不能错过。”

基于西子联合40年的制造业管理经验，再加上浙江是制造业大省，王克飞做的主要是将SaaS技术引入工业软件领域，自主研发全栈式工业“云化”软件，服务制造业中小企业数字化转型，推动企业降本增效，目前已在50多个细分行业领域深度应用。

在“云”时代，机遇风起云涌。

随着“产业大脑+未来工厂”逐渐成为浙江数字经济系统的核心支撑，传统制造业数字化改造的步伐不断加快，王克飞又顺势参与到永嘉泵阀(工业阀)产业大脑的建设中，为当地200家制造业企业(以泵阀行业为主)提供数字化改造服务。

这场变革让当地泵阀业交出一张高分答卷：完成数字化改造的企业，普遍产品准交率提升至95%左右，常用件库存成本平均降低30万元，人均劳动生产率提高10至15个百分点。

“得益于政府对数字经济的大力支持，我们也获得了第一批工业互联网平台、浙江省级重点工业互联网平台等部、省、地方给予的补贴。”在言谈中，王克飞始终流露出对数字未来的无限憧憬。

在浙江，还有千千万万数字经济创业者，他们正合力不断放大浙江数字经济优势，助力浙江数字经济持续提质增效，共同为“争取到2027年，浙江数字经济增加值和核心产业增加值实现新一轮‘双倍增’”发力。

“在浙江最明显的感受就是‘活力’，无论是青年人才、客户还是政府，都能感受到大家铆足了劲，这为我们增强了信心。”青年创客如是说。

“活力浙江”，是他们对这片热土的评价。(柴燕菲 赵晔娇 魏嫣然)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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