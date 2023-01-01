人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

深圳文博会：现代科技让艺术作品“动起来”“活起来”

2023年01月01日08:34 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：深圳文博会：现代科技让艺术作品“动起来”“活起来”

　　观众参观《千里江山图》　郑小红　摄

　　第十八届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(简称“文博会”)正在深圳举行。在浙江展区，一副数字文化互动长卷《千里江山图》吸引了许多观众驻足：原本静态的画中人，在长卷中却可以移动行走，观众入画互动交流也能在画中生成视频。

　　本届文博会突出创新驱动和数字化战略、中华优秀传统文化传承发展、文旅融合和文化消费创新等内容，现场“文化+科技”的场景随处可见，各展区利用大屏幕投影、触摸互动、沉浸式体验、元宇宙等数字技术，进行了让艺术作品“动起来”“活起来”的各种展示。

　　参展商新华智云现场工作人员介绍，映射在LED大屏上的《千里江山图》数字长卷，依次展示上山文化、跨湖桥文化、河姆渡文化、马家滨文化、良渚文化和宋韵文化等，既展现了良渚、西湖等浙江最具代表性的文化遗产，也精选王羲之、李白、陆羽、苏轼、李清照、黄公望、王阳明等文化名人和“曲水流觞”“诗仙访仙”“苏堤春晓”等代表性文化场景。

　　H-Box全息舱 郑小红 摄

　　据介绍，该展示区综合运用了新华智云自主研发的3D数字人技术、人工智能视频实时生成等前沿科技，观众可通过现场的互动小屏，生成个人的数字分身，跨越时空进入到数字文化长卷中，与诸多文化名人进行交流，感受“诗画江南·活力浙江”的意蕴。

　　动起来的巨幅《金陵图》古画同样在江苏展厅占据中心位置：千年之前的金陵古城在一面巨型宽屏上被完美还原，从人物衣着动作，到摊贩集市等生活场景，每一处都栩栩如生。

　　据现场工作人员介绍，数字艺术《金陵图》是在德基美术馆馆藏作品清·冯宁《仿杨大章画<宋院本金陵图>》的基础上所做的数字化尝试。

　　裸眼3D空气悬浮成像 郑小红 摄

　　在辽宁大连蒂艾斯机器人公司展位上，“爱因斯坦”正在讲物理课；半身机器人模拟身前观众的面部表情，与观众互动；漂亮的美女仿生机器人随着歌声热舞......这些人形机器人不仅外观与真人酷似，在动作设计上也很接近人类，跳舞的美女仿生机器人摆动腰身，舞姿轻巧，手指还可以做出灵活的动作。

　　在深圳龙岗展区，由易弧文化科技公司带来的H-Box全息舱，采用最新的全息成像技术，为观众呈现如真人到场的裸眼3D效果：京剧演员款款唱曲、孙悟空灵活地挥舞金箍棒、动漫角色们变换着不同的姿态……据介绍，全息影像生成设备，无需复杂高成本的搭建，就可以产生清晰的效果，更可以通过无线直播或有线播放模式，实现一对多的场景应用。

　　仿生机器人展示 郑小红 摄

　　由华强方特文化科技集团制作的“美丽中国VR”基于元宇宙沉浸式、互动式的特点，采用顶尖的实景扫描及数字建模技术，真实还原中国各大名胜古迹。观众头戴VR设备，手握摇杆器，即可“足不出户，游遍华夏”。借助穿戴设备，观众不仅能在景区中漫步，还能进行演武射箭、攀爬城墙、击鼓撞钟、天灯祈福等多样交互体验，感受景区历史故事和人文特色。

　　正像一位参展机构代表所言，元宇宙、人工智能等数字技术，从文化的采集、生产和传播等方面正为文化产业赋能，文化界也希望借助科技手段，让高深的文化得以通俗化传播，让文化变成人人可以理解、感受和体验的内容。(中新网记者 郑小红 唐贵江)

(责编：杨虞波罗、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年全国专利密集型产业增加值同比增长17.9% 占GDP比重12.44%
　　人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国专利密集型产业增加值为142983亿元，比上年增长17.9%（未扣除价格因素，下同），比同期国内生产总值（GDP）现价增速高4.5个百分点；占GDP的比重为12.44%，比上年提高0.47个百分点。 从内部结构看，新装备制造业规模最大，增加值为38452亿元，占专利密集型产业增加值的比重为26.9%；其次是信息通信技术服务业，增加值为30636亿元，所占比重为21.4%；再次是信息通信技术制造业，增加值为28546亿元，所占比重为20.0%；规模最小的是环保产业，增加值为3228亿元，所占比重为2.3%。…
国家统计局：2021年全国体育产业总产出同比增长13.9%
　　图片来源：国家统计局官网 人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国体育产业总规模（总产出）为31175亿元，增加值为12245亿元。与2020年相比，体育产业总产出增长13.9%（未扣除价格因素，下同），增加值增长14.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部