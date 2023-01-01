原标题：深圳文博会：现代科技让艺术作品“动起来”“活起来”

观众参观《千里江山图》 郑小红 摄

第十八届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(简称“文博会”)正在深圳举行。在浙江展区，一副数字文化互动长卷《千里江山图》吸引了许多观众驻足：原本静态的画中人，在长卷中却可以移动行走，观众入画互动交流也能在画中生成视频。

本届文博会突出创新驱动和数字化战略、中华优秀传统文化传承发展、文旅融合和文化消费创新等内容，现场“文化+科技”的场景随处可见，各展区利用大屏幕投影、触摸互动、沉浸式体验、元宇宙等数字技术，进行了让艺术作品“动起来”“活起来”的各种展示。

参展商新华智云现场工作人员介绍，映射在LED大屏上的《千里江山图》数字长卷，依次展示上山文化、跨湖桥文化、河姆渡文化、马家滨文化、良渚文化和宋韵文化等，既展现了良渚、西湖等浙江最具代表性的文化遗产，也精选王羲之、李白、陆羽、苏轼、李清照、黄公望、王阳明等文化名人和“曲水流觞”“诗仙访仙”“苏堤春晓”等代表性文化场景。

H-Box全息舱 郑小红 摄

据介绍，该展示区综合运用了新华智云自主研发的3D数字人技术、人工智能视频实时生成等前沿科技，观众可通过现场的互动小屏，生成个人的数字分身，跨越时空进入到数字文化长卷中，与诸多文化名人进行交流，感受“诗画江南·活力浙江”的意蕴。

动起来的巨幅《金陵图》古画同样在江苏展厅占据中心位置：千年之前的金陵古城在一面巨型宽屏上被完美还原，从人物衣着动作，到摊贩集市等生活场景，每一处都栩栩如生。

据现场工作人员介绍，数字艺术《金陵图》是在德基美术馆馆藏作品清·冯宁《仿杨大章画<宋院本金陵图>》的基础上所做的数字化尝试。

裸眼3D空气悬浮成像 郑小红 摄

在辽宁大连蒂艾斯机器人公司展位上，“爱因斯坦”正在讲物理课；半身机器人模拟身前观众的面部表情，与观众互动；漂亮的美女仿生机器人随着歌声热舞......这些人形机器人不仅外观与真人酷似，在动作设计上也很接近人类，跳舞的美女仿生机器人摆动腰身，舞姿轻巧，手指还可以做出灵活的动作。

在深圳龙岗展区，由易弧文化科技公司带来的H-Box全息舱，采用最新的全息成像技术，为观众呈现如真人到场的裸眼3D效果：京剧演员款款唱曲、孙悟空灵活地挥舞金箍棒、动漫角色们变换着不同的姿态……据介绍，全息影像生成设备，无需复杂高成本的搭建，就可以产生清晰的效果，更可以通过无线直播或有线播放模式，实现一对多的场景应用。

仿生机器人展示 郑小红 摄

由华强方特文化科技集团制作的“美丽中国VR”基于元宇宙沉浸式、互动式的特点，采用顶尖的实景扫描及数字建模技术，真实还原中国各大名胜古迹。观众头戴VR设备，手握摇杆器，即可“足不出户，游遍华夏”。借助穿戴设备，观众不仅能在景区中漫步，还能进行演武射箭、攀爬城墙、击鼓撞钟、天灯祈福等多样交互体验，感受景区历史故事和人文特色。

正像一位参展机构代表所言，元宇宙、人工智能等数字技术，从文化的采集、生产和传播等方面正为文化产业赋能，文化界也希望借助科技手段，让高深的文化得以通俗化传播，让文化变成人人可以理解、感受和体验的内容。(中新网记者 郑小红 唐贵江)

(责编：杨虞波罗、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经