从“书架”走向“货架” 山西太原推动高校科技成果转化
2023年01月01日08:36 | 来源：中国新闻网
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原标题：从“书架”走向“货架” 山西太原推动高校科技成果转化
2022年12月31日，记者从山西省太原市小店区科技创新服务中心获悉，该中心线上平台集中展示和推荐的高校优秀科技成果累计达800余项。
今年11月底，该中心开辟高校优秀科技成果展示专栏，助力高校科研成果从“书架”走向“货架”。目前，已上线展示和推荐的高校，包括山西大学、太原理工大学、山西农业大学、中北大学、太原科技大学等。
自山西省开展省校合作以来，太原市大力度推动高校科技成果转化、共建大学生就业创业等“12大基地”建设，聚焦产教融合，搭建合作平台，进一步高效推动科研成果转化运用、产业升级技术攻关和技能型人才培训输送。
太原市小店区与山西大学、太原理工大学、山西财经大学等26所高等院校签约合作，并与山西综改示范区合作共建示范工业园区；太原学院与同济大学共建科研成果产业化联合研究中心；杏花岭区引入首都体育学院“体医融合”模式……一批校地合作成果涌现。
当前，山西省打造中部城市群，谋求高质量发展主动权。如何发挥高校人才资源丰厚、科技成果富集等优势，让科教“富矿”转化为产业“富矿”？作为城市群龙头，太原市承担着引领山西省中部城市群均衡发展、联动发展和整体发展大局的重任。
“辖区拥有高等院校28个、科研院所43个，区域发展多有受益。”太原市小店区相关负责人表示，太忻经济区与山西综改区构成山西中部城市群南北“引擎”，作为山西综改区的主战场，该区将进一步高效推动高等院校、科研院所科研成果转化运用，探索校地合作新路径。(高瑞峰 赵娟)
(责编：杨虞波罗、陈键)
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