原标题：交通银行发表新年献辞：谱写更加绚丽的交行华章

日前，交通银行党委书记、董事长任德奇，党委副书记、行长刘珺，党委副书记、监事长徐吉明共同署名发表新年献辞，向全行干部员工、离退休老同志和员工家属，向长期关心支持交行改革发展事业的各级领导、广大客户和社会各界朋友，致以由衷的感谢和诚挚的祝福。

新年献辞深情地写道，“在学习宣传贯彻党的二十大精神的重要时刻，我们共同度过难忘的2022年。如果说过去的一年，我们有什么最深刻、最重要的体会，我们有信心、有决心战胜一切艰难险阻，闯过任何激流险滩，取得一个又一个伟大成就！如果说新的一年，我们有什么最深厚、最炽烈的憧憬，那就是全体交行人在党的二十大精神指引下，坚定不移走中国特色金融发展之路，在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴新征程中大有作为，在更好服务‘三新一高’中实现交行高质量发展。”

2022年，交行以落实中央巡视整改为契机，积极践行金融工作的政治性、人民性，提升专业性，心怀“国之大者”，聚焦“三项任务”，统筹推进疫情防控和经营发展，巩固了“稳中有进、稳中提质”的发展态势，正式迈入《银行家》杂志全球10大银行之列。交行推动党的领导更好地融入公司治理，全面贯彻落实党中央各项决策部署，党的建设取得新成效，治理体系和治理能力现代化水平明显提升。交行聚焦主责主业，坚守金融的天职与使命，稳步提升金融供给质效，全力以赴稳经济大盘、助企纾困，在服务实体经济中彰显国有大行担当作为。交行坚决打好资产质量攻坚战、收关战，继续保持向好态势。交行优化集团战略和“十四五”规划，扎实稳步实施，“数字化新交行”建设持续推进，发展动能得到优化提升。交行抓紧抓实疫情防控，构筑起守护安全、保障运营的坚固防线，无数交行人在大战大考面前扛得起、豁得出、顶得住、打得赢。交行坚持以党的政治建设为统领，坚持严的主基调不动摇，发扬斗争精神，勇于自我革命，以刮骨疗毒的勇气祛除顽瘴痼疾，推动巡视整改真正成为高质量发展的拐点。

2022年，交行迭代优化90多项金融支持政策，推动结构性政策工具扎实落地，为实体经济输入近万亿增量资金，先进制造业、战略性新兴产业、“专精特新”企业贷款，普惠及涉农贷款，绿色贷款等均实现大幅增长。这一年，交行全面支持进博会、消博会成功举办，推动多艘全球最大成品油运输船以及世界上载重吨位最大的多用途重吊船交付，积极参与C919国产大飞机商用化进程。这一年，交行服务新市民推出了一系列新举措，面向老年人的服务更加贴心，手机银行推出了7.0版本，“医疗付费一件事”推广到40多个城市，“交政通”助力长三角482项政务事项就地办理。这一年，西藏自治区分行开始试营业，迪拜分行申设加快推进；新同城数据中心建设项目接近尾声，两个异地中心项目即将启动。这一年，交行关注支持残疾人事业进入第16个年头，数万名残疾人学生和数千名特教教师得到帮助；交行为32个边远村庄安装了2348盏太阳能路灯，为6所学校9000余名师生提供了健康达标的饮用水，建起一大批蔬菜大棚、光伏冷库、农产品加工厂等等。所有这些，都承载着追梦人的执着，镌刻下奋斗者的坚韧，无数交行人攻坚克难、勇于拼搏，把心血和汗水洒遍万水千山、润泽千家万户，将涓滴奉献汇聚成磅礴伟力，推动交行之轮激荡着时代的滚滚洪流。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划的承上启下之年。交行将坚持党中央对金融工作的集中统一领导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，认真贯彻中央经济工作会议部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在中国式现代化整体布局中聚焦主责主业、找准自身定位、谋实发展路径，推进高质量发展。以建设具有特色优势的世界一流银行集团为目标，持续深化改革创新，以数字化转型为经营管理赋能。坚持绿色金融理念，突出打造普惠、贸易、科技、财富金融四大业务特色，积极服务扩大内需战略，不断满足人民群众美好生活需要。坚持底线思维、极限思维，以“时时放心不下”的责任感统筹发展和安全，牢牢守住不发生系统性风险底线。坚定不移全面从严治党，持续推进自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。

2022年，又有4000多名“00后”加入到交行队伍当中，让这支“五个十年”的战斗集体更加充满生机与活力，充满希望与无限可能。新年献辞向全体交行人发出号召，“未来已来、将至已至，以梦为马、不负韶华。让我们迎着新年的曙光，踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗，谱写更加绚丽的交行华章！”

(责编：董童、李源)

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