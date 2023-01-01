提振信心在行动丨重庆：全域联动助力迎新消费
2023年01月01日18:17 | 来源：央视新闻客户端
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“包机出海”抢订单、集中开工大项目、招商推介火热进行……开局之年，全国各地抢抓时间、鼓起干劲，经济活力加快升腾，市场信心持续恢复。面对多重压力，各地打好“组合拳”，不断增强发展信心和动力，让经济加快暖起来。
打造巴蜀特色的消费新场景、发展“首店经济”、“夜间经济”……重庆抓住“两节”消费契机，掀起消费新热潮，实现商贸经济“开门红”。《提振信心在行动》在巴渝风的烟火味中，看全域联动促销，助力重庆迎新消费。
监制 | 刘鑫 王凯 席罗曦
制片人 | 温露 王宇
主编 | 顾小慈
记者 | 陈杨 夏斯伟 刘春宏 杨洋
编导 | 袁滨
剪辑 | 杨青
视觉 | 顾煊培
(责编：赵光霞、袁勃)
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