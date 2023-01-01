新华社北京1月1日电（记者邹多为）根据海关总署、国家发展改革委、商务部近日联合发布的公告，自2023年1月1日起，进口关税配额全面实施联网核查、无纸化通关。

联网核查全面实施后，发证部门将不再签发纸质配额证，全部改为电子配额证，海关在通关环节自动调用配额证电子数据与报关单数据进行比对核查，实现配额证申领、发放、通关、核销全流程在线无纸化办理，将有效提高通关效率，降低企业经营成本。

据了解，为确保全面联网核查的顺利实施，三部门已于2022年9月起进行相关试点，逾百家企业参加试点并享受改革红利。作为海关总署已出台的促进外贸保稳提质系列措施之一，预计该措施实施初期将为上万家企业带来通关便利。

从事化肥进口的华垦国际贸易有限公司相关负责人郭女士表示，公司不用再到发证部门领取纸质配额证，也不需要到通关现场提交纸质配额证，全程线上办理，通关效率明显提高，人工和时间成本也节约不少。

据悉，进口关税配额联网核查全面实施后，三部门还将根据广大企业反馈的意见建议，进一步优化联网核查系统，不断提升企业获得感，释放改革红利。

(责编：赵光霞、袁勃)

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