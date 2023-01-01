新华社广州1月1日电（记者丁乐）历时13年自主研发，被誉为“争气机”的首台国产F级50兆瓦重型燃气轮机，于2022年12月31日在华电清远华侨工业园天然气分布式能源站，实现首次点火成功。这标志着东方电气集团自主研制的F级50兆瓦重型燃气轮机向商业化运行又迈出一步，中国将开启自主燃气轮机高质量发展的新篇章。

重型燃气轮机是发电和驱动领域的核心设备，体现了一个国家的重工业整体能力。2022年5月国家能源局正式公告，东方电气集团研发的G50重型燃气轮机（50兆瓦）进入2021年度能源领域首台（套）重大技术装备项目名单。该整机有2万多个零部件，工作压力18个大气压，等于海底180米深水压；工作温度超过1300摄氏度，以6000转/分钟的转速高速旋转。

2022年12月31日，华电清远华侨工业园内，操作控制室庆祝首台国产F级50兆瓦重型燃气轮机点火成功。（东方电气集团供图）

这台F级50兆瓦重型燃气轮机初步预计于2023年1月初正式并网发电，和同功率火力发电机组相比，一年可减少碳排放超过50万吨，联合循环一小时发电量超过7万千瓦时，可以满足7000个家庭1天的用电需求。

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经