原标题：启航2023！这批重大项目取得新进展

随着新年的到来，我们踏上新的征程。在岁末年初的重要节点，一批重大项目取得新进展，为推动经济高质量发展注入新动能。

中国石油长庆油田年产量创新高

截至2022年12月31日22时，我国最大油气田——中国石油长庆油田全年生产油气当量突破6500万吨，达到6501.55万吨，创造了国内油气田年产油气最高纪录。长庆油田年产油气当量占国内总产量的1/6，累计为国家贡献油气当量超8.9亿吨。

雄安新区首次市场化集中引进40余家企业

1月1日，雄安新区首批市场化项目——雄安·电建智汇城迎来首期开园运营，40多家企业集中入驻。这是雄安新区首次以市场化运作方式大规模集中引进企业入驻，是落实成为疏解北京非首都功能集中承载地的又一新进展。此次集中引进的企业包含国际公司、上市公司、独角兽企业，以“智慧低碳产业、幸福产业、智能制造产业”三个方向为重点，助推雄安新区产业导入。

山东文登：抽水蓄能电站首批机组投产发电

新年第一天，国网新源山东文登抽水蓄能电站1号、2号机组通过为期15天的考核试运行，顺利实现投产发电，为山东电网增加了60万千瓦优质调峰能力。作为山东省新旧动能转换重点建设项目、省内目前装机规模最大的抽水蓄能电站，项目总投资85.67亿元，每年将为山东电网节约标煤13.23万吨，减少二氧化碳排放31.12万吨。预计今年年底前，6台机组将全面实现投产发电，对于保障山东电网的安全稳定运行、促进清洁能源消纳、推动能源结构调整具有重要意义。

江苏凤城-梅里500千伏线路工程江北段贯通

1月1日，随着泰州靖江市长江北岸大跨越锚塔附近最后一座基塔组立完工，江苏凤城-梅里500千伏输变电工程江北段全线贯通。

国网靖江市供电公司发展建设部主任 陈玲：(长江大跨越工程)施工过程中克服了器具运输上塔、跨江2200多米封航放线等难题，创造了杆塔高度、铁塔根开、抱杆高度和地脚螺栓重量等五个世界第一。

凤城-梅里500千伏输变电工程起自泰州凤城，止于无锡梅里，全线新建及改造500千伏线路178.1千米，是国家电力“十三五”规划重点项目。建成投运后，可将长江北岸的新能源源源不断地送往江南，全面提升长三角地区绿色可持续发展能力。（央视新闻客户端）

(责编：杨曦、李楠桦)

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