本报记者 王 观 曲哲涵 葛孟超

12月10日，深中通道海底隧道沉管钢壳制造工作全部完成。图为海底沉管最终接头起运。

李 刚 赵云鹏摄影报道

数据来源：国家统计局

12月15日，在浙江台州市域铁路S1线温岭城南车辆段，将于月底正式运行的14列崭新动车组整装待发，这是国内首条采用PPP模式并落地的市域铁路项目。

刘振清摄

8月，在建最大PPP（政府和社会资本合作）项目——新疆乌尉公路包项目通车运营；入冬以来，浙江已启动农田水利建设项目1035个，总投资32亿元；12月，深中通道项目建设进展顺利，今年新发行专项债券3.77亿元保证建设资金需求……今年以来，各地区各部门持续带动扩大有效投资，一笔笔资金投入基础设施、工业制造、民生保障等重大项目。

近日召开的中央经济工作会议提出：“着力扩大国内需求”“要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施‘十四五’重大工程，加强区域间基础设施联通。政策性金融要加大对符合国家发展规划重大项目的融资支持”。着力扩大国内需求，要发挥有效投资的关键作用。当前稳投资的各项政策落实情况如何？下一步还需要在哪些方面加大力度？记者进行了采访。

资金支持有力，保障重大项目建设

“今年拨付2.5亿元！市里批给我们的专项债券资金成为推动项目提速提效的重要助推器。”乐陵乐华投资发展有限公司总经理窦晓勇说，该公司承担建设的全市高端装备产业园基础设施提升项目一期、三期目前开始竣工验收，专项债的拨付，为公司回笼资金、积蓄发展力量奠定了基础，也为全市产业结构进一步优化作出了贡献。

“通过政府争取专项债券、国企拿地建设厂房、民营企业租赁的方式，促成项目建设、研发、营销同步实施，打造企业轻资产重营销‘1+1>2’的新模式。”山东德州乐陵经济开发区管委会副主任赵辉说。

充沛资金是保证项目建设速度的重要条件。今年以来，乐陵市40个政府专项债券项目通过国家发改委审核，其中14个项目2022年成功发行年度债券额度11.95亿元，现已全部支付到位。

专项债是应对经济下行压力、拉动有效投资的重要政策工具。“今年以来，新增专项债资金主要投向市政和产业园区基础设施、交通基础设施、社会事业、保障性安居工程、农林水利、生态环保等领域，为拉动基建投资、稳住经济大盘提供了重要支撑。”中国社会科学院财经战略研究院副院长杨志勇说。

除专项债资金外，政策性开发性金融工具也为重大项目建设提供资金支持。今年6月，中国人民银行支持国家开发银行、中国农业发展银行分别设立金融工具共3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金，或为专项债项目资本金搭桥。8月，在第一批3000亿元金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度。截至10月末，两批金融工具合计已投放7400亿元，有力补充了一批交通、能源、水利、市政、产业升级基础设施等领域重大项目的资本金。

11月，各地区各部门持续推进稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，推进重大项目建设，加快设备更新改造，加大民营经济支持力度，投资保持稳定增长。数据显示，1—11月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.3%。

中国财政科学研究院研究员白景明认为，下阶段要进一步推动重大项目建设、设备更新改造，充分利用财政金融政策工具支持，推动形成更多实物工作量，保持投资稳定增长。

提前下达财政水利相关资金941亿元，为支持地方提前谋划实施2023年水利项目建设、尽快形成有效投资提供有力保障；提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供，支持各地提前谋划高标准农田建设项目；提前下达2023年节能减排补助资金预算……近期，多项中央财政预算资金已提前下达，推动有效投资加快增长。

“中央财政提前下达资金可以提高地方预算编制的效率和质量，也表明财政政策积极有为、靠前发力，助力稳定经济大盘，增强社会发展信心。提前下达的资金很多投向民生领域，更体现了财政在保民生方面的重要作用。”白景明说。

政策保障给力，激励企业加大研发、加快升级

联合微电子中心有限责任公司的8英寸硅基光电子特色工艺平台上，技术人员正进行硅基光芯片的技术研发与制造。硅光技术，是未来信息产业发展的前沿技术，将广泛应用于5G通信、生物传感、微波光子、人工智能等新型信息产业。

“近两年，单是研发成本就达上亿元，研发费用加计扣除、留抵退税等政策支持实打实，为我们持续加大科研投入、吸引更多人才提供了有力资金支持。”联合微电子公司税务管理人员赖万芳说，“为了建设更高水平的国家级创新平台，我们将省下来的税费优惠悉数投入130纳米成套工艺PDK（制程设计工具）等的研发上。公司成立时间虽短，但发展迅速，截至目前，营业收入已较去年增长176%。”

对企业研发给予财政补贴，优化技术改造设备奖补、贷款贴息政策；高新技术企业在今年四季度购置设备的支出，允许当年一次性税前全额扣除并100%加计扣除……今年以来，各地财税部门既加大财政资金支持力度，又坚持制度性和阶段性减税政策结合，激励企业研发创新、技术改造，更新设备、扩大投资，在高质量发展的道路上走得更稳、底气更足。

税收政策推动产业绿色转型升级。陕西煤业化工技术研究院有限责任公司将1.02亿元留抵退税款用于新技术研发。在陕西，越来越多煤化工产品“由粗变精”，税惠政策减轻了企业研发、转型升级的资金压力，助力煤炭产业健康发展、构建高质量能源供应体系。

专项资金引领产业集群高质量发展。“今年以来，纺织服装、装备制造、农副产品深加工三大主导产业产值占到全县规上工业总产值的91%，传统行业要跟上时代步伐，离不开新技术助力。”山东夏津县委书记沙淑红说，去年以来，夏津县聚焦三大主导产业加快升级换代，每年拿出专项财政资金2600余万元，奖励在科技创新、项目技改等方面突出的企业，推动创新要素高效聚合，拓宽从科技强到产业强、经济强的通道。

“财政补贴和税收优惠等政策对企业创新发展具有正向激励作用，能从不同方面减轻企业研发投入、采购设备、投资扩厂的负担。”北京国家会计学院教授李旭红认为，下一步，应继续用好政策之手加快产业升级、加大创新研发，发挥好积极财政政策的正向激励及引导作用，增强市场信心及预期。

激发投资活力，吸引更多民间资本参与

寒冬时节，在河北省邯郸市魏县张二庄镇中烟村，全域水网PPP项目东南片区刚完工的坑塘沿岸十分热闹，上百名乡村干部群众正在观摩水网建成通水。

魏县县委书记苏雷芳说：“全域水网工程建设总投资17.52亿元，以漳河、东风渠为界，将全县划分为西南、东南、东北、西北四大片区。建成后可实现年压采地下水2300万立方米，新增和改善地表水灌溉面积64.5万亩，全面达到灌溉用水条件，坑塘经济、水网经济蓄势待发。”

为推进地下水超采综合治理，去年初，魏县与中国铁工投资建设集团合作，谋划建设全域水网当地第一个PPP项目。项目从开始谋划到完成社会资本方招标仅用时半年，进度快、操作规范。

中国铁工投资建设集团党委副书记、工会主席年福兵表示，这次PPP项目战略合作，集团公司作为主要社会投资方，充分发挥全产业链优势，运用先进的管理技术、优秀的管理团队，建设一流的水网灌溉工程，努力打造集多功能于一体的智能水网框架，保障防洪安全，改善生态环境，造福广大群众。

稳投资的主战场是稳基建。近年来，PPP对重大基础设施建设项目进一步发力。数据显示，2020年1月至2022年10月末，累计入库重大项目投资额达1.9万亿元，占此阶段所有入库项目的48%；开工重大项目投资额2.3万亿元，占此阶段所有开工项目的42%。其中，今年前10月，新入库重大项目92个、投资额3782亿元。

“鼓励PPP模式加快发展，能有效发挥政府资金杠杆作用，撬动更多民间资本参与。”杨志勇认为，下一步，应通过财政补助、贴息等多种形式，发挥好金融工具在资金支持上的作用，让更多资金进入投资领域。同时，加强财税、金融、产业、科技等政策的分工配合、协同发力，使扩大有效投资不仅是量上的增长，还实现质的提升。

为进一步推动PPP规范发展，近期，财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》，对PPP模式适用范围、社会资本资质、存量资产转让、绩效履约管理、项目合同审查等予以明确。业内普遍认为，通知有助于增强市场信心和预期，也给民间资本送去了“定心丸”，有利于PPP市场持续健康发展，支持有效投资稳定经济大盘。

新场景新模式添力，推动投资、消费良性互动

中央经济工作会议提出，围绕经济发展和民生急需，推动补短板重大项目建设，着力消除制约居民消费的不利因素。专家表示，扩大有效投资，既是促进经济平稳运行的有力抓手，更是筑牢高质量发展基础的重要举措。扩大有效投资将形成未来的有效供给，通过高质量供给创造有效需求，不断满足人民对美好生活的向往。

——发挥投资对培育消费增长的积极作用，为居民消费创造更好条件。

越来越多乡村产业插上电商“翅膀”。“有了冬暖式大棚，西瓜标准化生产水平提高了，电商基础设施在完善，物流更通畅了。”山东聊城市许营镇周衣刘新村瓜农范玉胜说，明年要扩大规模，让特色农产品卖到全国更多地方去。

截至今年9月底，我国各类涉农电商超过3万家，多地加大对农村电商的支持力度。例如，山西有关部门表示，加大农村电商和“乡村e镇”财政政策资金保障力度，计划在两年实施期安排省内100个“乡村e镇”补助资金14.7亿元。据测算，这将有力带动山西“乡村e镇”总投资规模达到280.09亿元，吸纳就业8万余人。

“加大对新消费场景、新消费模式的投资力度，将有力拉动消费增长。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，扩大有效投资，要重点关注既能补短板调结构，又能带消费扩就业的项目，更好发挥投资对稳增长促就业的积极作用。

——发挥投资对推动社会民生领域补短板强弱项的积极作用，提升居民消费动力。

回应社会关切，统筹解决好“一老一少”问题。黑龙江省齐齐哈尔市探索机构居家化、居家机构化的服务模式，通过政府购买，鼓励引导优质社会力量开办养老机构，连锁经营、连片辐射，提供日间照料等多元化服务。根据评级，政府对养老机构给予补贴以及房租、用水用电用气等价格优惠。在广西，自治区发改委出台托育机构用水用电用气价格参照居民价格执行的政策，财政厅将婴幼儿照护服务项目纳入《广西壮族自治区人民政府购买服务指导目录》，卫健委会同广西银保监局联合推动托育机构责任保险项目。

周茂华表示，要发挥投资对推动社会民生领域补短板强弱项的积极作用，在解决广大人民群众“急难愁盼”问题上下功夫，提升居民消费动力。

数据显示，今年我国民生领域投资增势良好。1—11月，社会领域投资增长12.5%，其中教育、卫生投资分别增长7.5%、29.3%，均明显快于全部投资。

“应进一步扩大有效投资，着力发挥投资对提升消费的积极作用，推动投资和消费形成良性互动。”周茂华说。

《 人民日报 》（ 2022年12月26日 18 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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