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李毅中：保持工业制造业占比基本稳定 加快建设制造强国

2022年12月25日14:57 | 来源：人民网
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人民网北京12月25日电 （记者孙博洋）“要保持工业制造业占比基本稳定；要强化工业基础能力，提升产业链供应链的韧性和安全水平；要推进新型工业化，加快建设制造强国……”在12月24日举行的第七届中国制造强国论坛上，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中在发言中提出，加快建设制造强国须从九个方面努力。

李毅中表示，大变局下，超预期的事件增多，不确定不稳定的几率增加。要把握住我国经济结构性和深层次的矛盾问题。他认为，只有解决了这些治本的问题，才能筑牢基础，才能内生动力，才能抵御风险，加快发展。

加快建设制造强国，李毅中给出了九个努力方向：

第一要保持工业制造业占比基本稳定。

第二要推进新型工业化，加快建设制造强国。充分发挥工业对经济社会发展的带动支撑保障作用，要力争工业增加值的增速比GDP的增速相当或略高，工业投资的增速比全社会投资的增速也要相当或略高，这样才能够保持制造业的占比基本稳定。

第三要提高创新能力，加快成果转化，加强关键核心技术和行业共性技术的攻关。在完成第一轮国家重大科技专项的基础之上，布局一批新的重大专项国家实验室和国家级制造业创新中心。

第四要强化工业基础能力，提升产业链供应链的韧性和安全水平。工业基础能力包括，基础零部件和元器件、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础和基础工业软件合成。

第五要推动数字经济与实体经济的深度融合，要走深向实。数字产业化是手段，产业数字化才是目的。适度超前开展数字基础设施建设，而且要延伸到行业，延伸到企业。要数字化转型，必须要有适合自己的数字基础设施，要打造具有国际竞争力的数字产业集群。

第六要推行绿色低碳先例，稳步安全地降碳，深入节能降耗和减碳治污。

第七要提升优质制造，提品质、增品种、创品牌。

第八要把先进制造业与现代服务业深度融合，构建现代产业集群。

第九要持续扩大对外开放，适应全球经济的新变局。要发挥产业优势，提高产品的国际竞争力。也要发挥市场优势，要积极改善国际交往的环境，还要对外开放，积极改善国际交往的环境，开展多边双边的交流合作，吸引外资。还要走出去，特别是和一带一路沿线国家合作共赢，开拓两个市场、两种资源，促进内外循环的协调畅通。要主动参与全球和区域合作，同时还要注意应对借绿色低碳可能会产生的贸易壁垒和技术壁垒，维护国家利益。

(责编：申佳平、高雷)
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