人民网北京12月25日电 （记者孙博洋）“近两年来，制造业比重逐渐从2020年底的26.3%，提升至今年二季度的28.8%。制造业增长和制造业比重的回升，为稳住宏观经济大盘发挥了关键作用。”在12月24日举行的第七届中国制造强国论坛上，十三届全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原副部长刘利华在发言时如上表示。

工业强则百业旺，工业是实体经济的主体，也是转变经济发展方式、调整优化产业结构的主战场。加快推进新型工业化，是提高我国综合国力和国际竞争力的重要保障。

刘利华表示，近两年来，制造业比重逐渐从2020年底的26.3%，提升至今年二季度的28.8%。制造业增长和制造业比重的回升，为稳住宏观经济大盘发挥了关键作用，也充分展现出我国制造业规模大、体系全、韧性强的重要优势。

对于加快建设制造强国，刘利华认为，首先要打好关键核心技术攻坚战，努力突破重要领域“卡脖子”技术。要紧紧把握技术创新这个战略基点，掌握更多关键核心技术，抢占行业发展制高点。抢抓新一轮科技革命和产业变革战略机遇，充分发挥我国超大规模市场优势和新型举国体制优势，坚持科技自立自强，统筹推进重大专项、重大工程、重大项目实施，奋力突破光刻机、芯片、核心工业软件、触觉传感器等一批亟待攻克的“卡脖子”技术，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的产业技术创新体系，不断提升我国制造业自主创新能力。

其次，要增强产业链、供应链自主可控能力。产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备的重要特征。要立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，统筹锻长板、补短板、强基础。

第三要深化供给侧结构性改革，着力促进产业结构优化升级。产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措，要加快传统产业改造升级，加快发展新兴产业，增强经济发展新动能。

第四要着力培育一批世界一流企业。加快建设一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业，培育一批“专精特新”企业和制造业单项冠军企业，是建设制造强国的重要支撑。要坚持“两个毫不动摇”，把培育发展优质企业摆在突出位置，深入推进“放管服”改革和重点领域改革，大力支持中小微企业发展，健全政策法规体系，实施优质中小企业梯度培育计划，激发涌现一大批专精特新企业、“小巨人”企业和单项冠军企业，不断提升制造业企业综合实力和竞争力。

(责编：申佳平、高雷)

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