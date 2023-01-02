许弢

原标题：美经济学家：2023年美国或面临经济衰退

当地时间1月1日，美国银行首席经济学家迈克尔·加彭接受媒体采访时表示，2023年对美国人来说将是“困难的”，他预计2023年美国或面临经济衰退。

加彭表示，美国2023年经济衰退的风险很高，因为通常情况下，当政府政策收紧、推高利率以缓解通胀压力时，往往意味着人们将迎来一段高失业率的时期，经济衰退也会伴随而来。但是，加彭也表示，美国也有机会避免陷入经济衰退。加彭还补充道，以目前的境况，可能还需要两到三年的时间才能使通货膨胀率降到新冠疫情之前的水平。(央视新闻客户端 央视记者 许弢)

(责编：杨曦、李楠桦)

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