美经济学家：2023年美国或面临经济衰退
2023年01月02日08:25 | 来源：央视新闻客户端
小字号
原标题：美经济学家：2023年美国或面临经济衰退
当地时间1月1日，美国银行首席经济学家迈克尔·加彭接受媒体采访时表示，2023年对美国人来说将是“困难的”，他预计2023年美国或面临经济衰退。
加彭表示，美国2023年经济衰退的风险很高，因为通常情况下，当政府政策收紧、推高利率以缓解通胀压力时，往往意味着人们将迎来一段高失业率的时期，经济衰退也会伴随而来。但是，加彭也表示，美国也有机会避免陷入经济衰退。加彭还补充道，以目前的境况，可能还需要两到三年的时间才能使通货膨胀率降到新冠疫情之前的水平。(央视新闻客户端 央视记者 许弢)
(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界：提升国有企业核心竞争力 推进世界一流企业建设
- 人民网北京1月1日电 （黄盛）国资国企如何贯彻落实党的二十大精神、扎实推进中国式现代化？在日前由中国企业改革与发展研究会、中国企业改革50人论坛主办的“2022中国企业改革发展峰会”上，来自政产研学权威专家学者以及企业代表，以新气象新作为推动高质量发展进行了研讨。 国务院国资委秘书长、中国企业改革与发展研究会首席专家彭华岗表示，国有企业须着眼两个大局,牢记国之大者,自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行,加快建设世界一流企业,提升核心竞争力,既要成为具有核心竞争力的市场主体,也要更加强化自身功能使命,在继续巩固深化独立市场主体相关体制机制的同时,在中国式现代化道路上更好发挥战略支撑作用。…
相关新闻
- 评论
- 关注