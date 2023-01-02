人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“揭榜挂帅”激发创新创业活力

潘世鹏
2023年01月02日08:47 | 来源：经济日报
小字号

原标题：“揭榜挂帅”激发创新创业活力

　　2022年以来，海南省通过建立“准入即准营”制度体系、推进数据共享、推动实现政务服务“零跑动”等，鼓励有能力的高校、科研院所、企业、团队和个人“揭榜挂帅”，解决影响自贸港建设的顽瘴痼疾。

　　“揭榜挂帅”是应对科技等领域疑难问题的对策之一。以重大需求设榜发榜，鼓励社会各界力量参与揭榜。近年来，各地以重大项目攻关和实际需求为导向，开展了各式各样的“揭榜挂帅”，吸引众多民间力量参与项目科技攻关，为项目建设和科技发展注入动力、带来活力。

　　人才是事业发展的根基。长期以来，一些地方和单位存在论资排辈、部门壁垒、体制内外有别等现象，项目攻关、事业发展习惯于老一套，有时宁可慢也不愿抢，没把握的科研项目宁可不做也不愿去积极探索……这无形中为人才施展抱负和才华带来制约，“揭榜挂帅”则打破了干事创业的藩篱，给有才者、愿为者提供施展才华的舞台。

　　“揭榜挂帅”不是科技领域的“专利”，经济建设、社会建设、科技建设、文化建设都可以搞，要通过“揭榜”活动让各行各业的人才动起来，形成“五湖四海任人唯贤”的良好风尚。“揭榜挂帅”活动不光省级可以搞，市级、县区级，各单位、各企业都可以搞，大的工程可以，小的项目也可以。只有舞台多了、机会多了，有才有识之士才会不甘平凡、不愿“躺平”。

　　当然，“揭榜挂帅”要立足实际发真榜，不能为了发榜而发榜，也不能新瓶装旧酒。现实中，少数地方或单位为了开展“揭榜挂帅”活动，把本地区本企业准备开展的工作拿出来发榜，“揭榜”对象或是量身定做，或是早就定好，这样的“揭榜”活动就背离了初衷。

　　党的二十大报告强调，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。“揭榜挂帅”是面向社会的招才引智宣言书，其目的就是要打破传统思维、教条做法，激励更多人才参与重点项目、重大科技、重要活动，通过“揭榜挂帅”增强地区人才竞争力，形成强大人才集聚，让“揭榜挂帅”成为招才引智的重要载体和创新创业的强大引擎。

(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
开启新征程！3分钟回顾“天宫”30年圆梦之路
　　2022年，神舟十三号、十四号、十五号接力腾飞，中国空间站全面建成，我们的“太空之家”遨游苍穹。2023年，我国将继续开展空间站运营阶段的各项任务。…
业界：提升国有企业核心竞争力 推进世界一流企业建设
　　人民网北京1月1日电 （黄盛）国资国企如何贯彻落实党的二十大精神、扎实推进中国式现代化？在日前由中国企业改革与发展研究会、中国企业改革50人论坛主办的“2022中国企业改革发展峰会”上，来自政产研学权威专家学者以及企业代表，以新气象新作为推动高质量发展进行了研讨。 国务院国资委秘书长、中国企业改革与发展研究会首席专家彭华岗表示，国有企业须着眼两个大局,牢记国之大者,自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行,加快建设世界一流企业,提升核心竞争力,既要成为具有核心竞争力的市场主体,也要更加强化自身功能使命,在继续巩固深化独立市场主体相关体制机制的同时,在中国式现代化道路上更好发挥战略支撑作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部