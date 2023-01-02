“揭榜挂帅”激发创新创业活力
2022年以来，海南省通过建立“准入即准营”制度体系、推进数据共享、推动实现政务服务“零跑动”等，鼓励有能力的高校、科研院所、企业、团队和个人“揭榜挂帅”，解决影响自贸港建设的顽瘴痼疾。
“揭榜挂帅”是应对科技等领域疑难问题的对策之一。以重大需求设榜发榜，鼓励社会各界力量参与揭榜。近年来，各地以重大项目攻关和实际需求为导向，开展了各式各样的“揭榜挂帅”，吸引众多民间力量参与项目科技攻关，为项目建设和科技发展注入动力、带来活力。
人才是事业发展的根基。长期以来，一些地方和单位存在论资排辈、部门壁垒、体制内外有别等现象，项目攻关、事业发展习惯于老一套，有时宁可慢也不愿抢，没把握的科研项目宁可不做也不愿去积极探索……这无形中为人才施展抱负和才华带来制约，“揭榜挂帅”则打破了干事创业的藩篱，给有才者、愿为者提供施展才华的舞台。
“揭榜挂帅”不是科技领域的“专利”，经济建设、社会建设、科技建设、文化建设都可以搞，要通过“揭榜”活动让各行各业的人才动起来，形成“五湖四海任人唯贤”的良好风尚。“揭榜挂帅”活动不光省级可以搞，市级、县区级，各单位、各企业都可以搞，大的工程可以，小的项目也可以。只有舞台多了、机会多了，有才有识之士才会不甘平凡、不愿“躺平”。
当然，“揭榜挂帅”要立足实际发真榜，不能为了发榜而发榜，也不能新瓶装旧酒。现实中，少数地方或单位为了开展“揭榜挂帅”活动，把本地区本企业准备开展的工作拿出来发榜，“揭榜”对象或是量身定做，或是早就定好，这样的“揭榜”活动就背离了初衷。
党的二十大报告强调，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。“揭榜挂帅”是面向社会的招才引智宣言书，其目的就是要打破传统思维、教条做法，激励更多人才参与重点项目、重大科技、重要活动，通过“揭榜挂帅”增强地区人才竞争力，形成强大人才集聚，让“揭榜挂帅”成为招才引智的重要载体和创新创业的强大引擎。
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