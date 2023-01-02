佘惠敏

原标题：以人才强科技强支撑经济强国家强

中央经济工作会议强调要全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，并提出了财政政策、货币政策、产业政策、科技政策、社会政策等五个方面的重点任务。在2023年这个贯彻落实党的二十大精神的开局之年，科技政策将有哪些新亮点新思路？如何统筹教育、科技、人才工作？如何强化企业的科技创新主体地位？记者就相关话题采访了科学技术部部长王志刚。

科技政策要聚焦自立自强

记者：全面落实中央经济工作会议精神，科技部的整体工作思路是什么？明年将开展哪些重点工作？

王志刚：落实中央经济工作会议精神特别是习近平总书记的重要讲话精神，要与落实党的二十大部署有机结合、贯通融汇。这次中央经济工作会议更加强调高质量发展的重要性和紧迫性，更加突出实现高质量发展必须靠高水平科技自立自强的强有力支撑和引领。科技创新工作要在这个大局中找准方向、定位和重点，以人才强、科技强支撑引领经济强、国家强，真正发挥好科技创新在我国现代化建设中的核心关键作用。

要坚持系统观念。在目标方向上，要把“四个面向”一起部署，进一步完善国家创新体系，加强科技创新系统布局。在战略规划上，统筹全面推进科技创新与重点抓好关键核心技术攻关，统筹科技创新活动本身与科技人才工作及相关科技法律、政策、文化等生态环境，统筹好当前“卡脖子”与长远建优势的关系，统筹好基础研究、应用基础研究、技术创新、成果转化、产业化、市场化全链条各环节，以重大科技创新项目带动重点领域科技创新发展。在方法上，要突出系统观念，做好科技创新的系统顶层设计，强化点面结合，以点上的突破带动科技创新能力系统提升，统筹做好科技自立自强与国际科技合作。

要抓好工作落实。紧紧围绕“科技政策要聚焦自立自强”举国体制做好六方面工作：一是坚决打赢关键核心技术攻坚战，加快布局实施一批国家重大科技项目，集中优质资源合力攻关。二是有力统筹教育、科技、人才工作，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，加强企业主导的产学研深度融合，依靠创新培育壮大发展新动能。三是统筹推进国际科技创新中心、区域科技创新中心建设，加快国家自创区、高新区高质量发展，加快形成新的经济增长极。四是持续深化科技体制改革，深化科技评价、科研管理、科技经费改革，形成支持全面创新的基础制度。五是完善人才战略布局，自主培养和引进并举，加快建设世界重要人才中心和创新高地，着力形成人才国际竞争的比较优势。六是积极拓展国际科技合作空间，推动高水平对外开放。加强政府间双多边科技交流合作，强化全方位民间科技交流合作，形成具有全球竞争力的开放创新生态。

统筹教育、科技、人才工作

记者：中央经济工作会议提出，要“有力统筹教育、科技、人才工作”，科技部在下一步有何考虑？

王志刚：首先，教育是基础，科技是关键，人才是根本，三者有机统筹推进，才能系统地、最大限度支撑现代化国家建设。其次，要紧盯国家现代化建设重大需求，下更大的力度，突出重点统筹。具体来说统筹教育、科技、人才工作的重点包括：一是战略统筹，三位一体推进实施科教兴国、人才强国、创新驱动发展这三大战略，通过协同配合、系统集成，从而开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势。二是目标统筹，要聚焦科技强国、教育强国、人才强国三个强国目标要求协同发力，最终依靠科技创新不断夯实现代化建设根基，为高质量发展提供新的成长空间、关键着力点和主要支撑体系，实现依靠创新驱动、人才支撑的内涵型增长。三是要素统筹，要坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，把科技、教育、人才因素统筹考虑。四是工作统筹，切实做好战略规划统筹、法律政策文化统筹、科技及相关资源统筹，加强顶层设计和系统推进。

不断完善关键核心技术攻关新型举国体制

记者：会议强调，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用。请问这一组织作用将如何发挥？关键核心技术攻关还有哪些亟待解决的重点难题？

王志刚：重大关键核心技术是指体现国家意志、实现国家战略目标、解决国家发展和安全重大问题的技术。在攻关方式上，要发挥我国集中力量办大事的中国特色社会主义制度优势，这是核心要义，具体组织模式要根据需要攻关解决的科学、技术和创新的问题，有针对性地作出安排，而不能简单理解为“大兵团”作战。在理念上、方法上，要跳出科技看科技，用需求工程、技术推动、场景驱动等方法找问题，政府要提出重大关键技术的问题，并在战略科技力量建设、人才队伍培养使用、科技政策制度制定、科技资源配置、科研成果评价上作出重点安排。

同时要明确，政府不是科技创新主体，也不是解决重大关键核心技术问题的主体，政府要做的工作是为大学、科研院所、企业等科技创新主体提供条件、提供环境、提出问题。关键核心技术要分层分类，对于国家与地方，对于不同的科技创新主体，答案不尽相同，政府既支持不同创新主体解决国家层面面临的“卡脖子”问题，也支持大学、科研院所、企业、地方自己设定的“卡脖子”攻关工作。

科技部将集中力量打好关键核心技术攻坚战，不断完善关键核心技术攻关新型举国体制。一是围绕国家战略利益和国之重器，坚持目标导向下的问题导向，加强顶层设计，完善工作机制，不断强化各类科技计划的统筹协调，系统化布局攻关任务。二是坚持场景驱动，发挥我国超大规模市场优势，加快攻关产品推广应用，为新产品新技术迭代创新提供应用场景，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。三是发挥好科研评价和结果运用，在为科研人员减负、营造良好创新生态和作风学风、使科研人员心无旁骛从事科学研究等方面下功夫，鼓励自由探索，完善人才政策，持续吸引更多高水平人才围绕国家战略需求参与攻关，贡献力量。

突出企业科技创新主体地位

记者：科技部将怎样进一步突出企业科技创新主体地位？如何利用市场优势来培育自主创新能力？

王志刚：这次中央经济工作会议提出企业是科技创新主体。企业从“创新主体”转变为“科技创新主体”，表明企业在国家创新体系中的摆位上升到新高度，更加强调推动企业向基础研究、应用基础研究等创新链前端延伸，突出企业在基础研究、应用基础研究、技术创新、成果转化和产业化全过程的主体地位。

企业科技创新主体不问出身。不分国家民营，不分大小，只看创新能力和贡献。我们需从要素、政策、项目、市场等多方面着力，支持企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化中的主体。

推动创新要素高效配置，强化企业研发投入的主体地位。2021年全社会研发投入2.8万亿元中78%是企业投入的。下一步，支持企业前瞻布局基础前沿研究，扩大国家自然科学基金企业创新发展联合基金规模，开展未来产业科技园建设试点。落实支持科技创新税收优惠政策，引导企业加大研发投入。建立金融支持企业科技创新体系常态化工作机制，持续深化与金融机构等合作，形成银行信贷、专题债券、股票市场协同支持企业创新的金融手段。

发挥战略牵引作用，强化企业科技创新决策的主体地位。近年来，在国家科技规划制定、国家技术预测等工作中增加了企业专家的参与比例，吸纳了更多符合条件的企业科技专家进入国家科技专家库。下一步，支持企业更大范围更深程度参与国家创新决策，建立企业家科技创新咨询座谈会议制度，加快推进企业创新高端智库网络建设，提升企业科技创新自主决策能力。

完善项目组织机制，强化企业科研组织的主体地位。2021年国家重点研发计划860余个项目中，企业牵头或参与的有680余项，占比高达79%。下一步，要进一步发挥企业作为出题人、答题人和阅卷人的作用，推动更多任务由企业提出。同时也通过“揭榜挂帅”等方式，支持更多的企业加入到基础研究、技术创新、产业化等方面的科技创新活动中。

发挥市场优势，强化企业成果转化的主体地位。2021年全国技术合同成交额达3.7万亿元，企业技术输出和输入均占80%以上。下一步，提升企业作为需求侧的成果吸纳能力和转化能力，健全产学研成果对接和产业化机制，加速高校、研究院所等科技成果在企业转化并产业化。更大力度支持企业建设中试验证平台，完善成果转化激励约束机制。企业市场主体、企业创新能力如何，要通过市场检验，也通过市场发展。

释放全社会的创新创造潜能

记者：会议提出，推动传统产业改造升级，支持战略性新兴产业和现代服务业发展，促进大众创业万众创新纵深发展，最大限度释放全社会的创新创造潜能。科技部在这方面有哪些工作思路和安排？

王志刚：推动大众创业、万众创新，是促进科技与经济结合的有效纽带，是稳定市场主体和扩大就业的重要支撑，也是推动新旧动能转换和结构转型升级的重要力量。按照中央经济工作会议部署，我们将坚持做好成果转化和新技术应用示范。工作重点包括：

一是优化支持创新创业的政策，更加注重精准发力。近年来，科技部会同相关部门，不断完善优化高新技术企业认定、技术转让所得税优惠等政策，提高科技型中小企业研发费用加计扣除比例，发布创业投资和天使投资所得税优惠等新政，开展职务科技成果权属改革、科技成果评价改革等举措。下一步，我们将继续深化赋予科研人员职务科技成果所有权和长期使用权试点、科技成果评价试点和科技成果转化单列试点，畅通成果转移转化体制机制。在重点研发计划中加强科技型中小企业项目支持力度，进一步研究制定支持企业加强基础研究的税收措施。

二是打造支持创新创业的高能级平台载体，更加注重综合赋能。当前，全国173个国家高新区集聚了全国35.9%的科技型中小企业、36.2%的高新技术企业、67.4%的科创板上市企业。全国科技创业孵化机构超过1.5万家，构建了“众创空间—孵化器—加速器—产业园”科技型创新创业生态，为科技型中小微企业提供全链条、集成式创新服务。下一步，我们将深化创新创业生态营造，积极赋能未来产业科技园、国家技术创新中心、专业化众创空间等高能级创新载体，实施好“投资+孵化”“学科+产业”等新型创新模式。

三是建立科技金融融合发展的制度性安排，更加注重投小投早投硬科技。国家科技成果转化引导基金36只创业投资子基金规模超600亿元，10家国家自创区开展投贷联动试点、59家国家高新区实施企业创新积分贷，建设了11家科技金融创新服务中心，为科创企业提供精准金融服务。下一步，科技部将会同证监会、知识产权局等建设好国家知识产权和科技成果产权交易机构，与上交所、深交所、商业银行等联合实施科技金融“十百千万”专项行动，积极探索一批可复制可推广的新模式，为创业团队和科技型中小微企业与创业投资基金、资本市场提供制度性投资对接平台，加快科技成果转化和科创企业发展。

(责编：杨曦、李楠桦)

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