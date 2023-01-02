温济聪

原标题：多方联手破解停车难

日前，沈阳市公安局、城乡建设局、城市管理综合行政执法局等多部门发布举措联手解决停车难问题引发关注。随着汽车保有量不断增长，停车难成为群众普遍反映的“急难愁盼”问题之一，破解停车难也是城市治理的重要一环，各地都在进行有益探索。

停车难的背后，既有停车资源供需不平衡，对市民交通出行方式引导不充分问题，也有地方政府部门精细化、精准化治理不到位，共享制度不健全等因素。

破解停车难，首先需要各部门各司其职，各尽其责。公安交警部门应全面规范道路停车秩序，对侵占机动车道、堵塞出入口等行为进行严格治理管控，坚持全警常态管理与专项集中整治相结合，做好人工处罚和科技设备装备整治相结合。城乡建设部门应推进复合式立体停车楼建设，统筹考虑公交车、社会车辆停车需求，在地面公交车停车场的基础上，地上建设多层小汽车停车楼。城管执法部门要对“僵尸车”建立台账，对长期停放在公共区域，具有车身遍布灰尘、轮胎损坏严重等明显弃用特征的“僵尸车”进行信息登记并加以处理。

破解停车难，更重要的是不能“各自为战”，需要各部门联手统筹协调推进，应全力下好“一盘棋”。这需要各地做好统筹规划，对交通拥堵和停车难治理进行统筹，加大全面全过程统筹协调力度，杜绝各部门多头管理，规避各自监管存在的盲区。出台涉及停车管理的地方性法规和管理办法，对各个职能部门在停车规划、建设、监管的工作职责进行细化明确。搭建统一平台，建设数字化、智能化“城市大脑停车系统”，实现规划、公安交警、城建、城管等部门以及道路、停车场信息的充分共享。宣传部门也应为破解停车难搭建统一协调的新闻资讯共享平台，通过组织各部门联合举行新闻发布会，组织新闻媒体用多种形式参与，加大宣传力度，逐步转变市民在出行方式、设施共享等方面的老观念。

停车难问题并非无解，各部门要各司其职，更要联手建立强有力的协调机制统筹推进，实现资源充分供给和资源有效利用。

(责编：杨曦、李楠桦)

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