李娜

原标题：2023新年到 京彩消费迎春来

本报讯（记者 李佳）北京疫情防控政策优化的效果逐步显现，跨年各消费业态复苏态势明显，“烟火气”伴随着新年倒计时重回北京城。北京青年报记者了解到，元旦假期，京城各商圈人气加速回暖、运动场所开门迎客、餐厅再现排号盛况，各区精彩活动逐一拉开帷幕。

元旦跨年夜，合生汇为消费者带来“沉浸式互动体验之兔八哥梦幻护照”活动；颐堤港携手国家航天局探月与航天工程中心，推出了IP形象太空兔，邀请市民感受太空探秘的奇趣魅力；朝阳大悦城策划了涂鸦工坊、跨年音乐会等丰富活动……朝阳区联合各大商业体推出个性十足、缤纷多彩的促消费活动。侨福芳草地新年期间将举办“好彩集”市集活动，北京嘉里中心举办感恩节系列活动，金地广场、龙湖北京长楹天街、三里屯太古里、斯普瑞斯奥莱悠唐购物中心等商圈都在等消费者来邂逅打卡。

通州区启动了2023北京城市副中心跨年消费节，开启新春狂欢购物热潮。消费节以“乐购副中心·乐享新生活”为主题涵盖开场表演、主题视频、特色推介、重磅发布等环节。同时，“我爱你北京”合唱专场演唱会（线上）、2023跨年民族音乐会（线上）、跨年音乐会、中国好声音跨年巡演等文化活动将纷至沓来，配合商品促销进一步扩大节日消费市场。

据市商务局介绍，第十三届京西消费节-新年礼遇季于2023年1月1日欢乐开启，设置缤纷畅购、美食畅飨、冰雪畅玩、文旅畅游、金融畅惠五大主题消费板块。此外，八大处公园将举办新春文化庙会，模式口法海寺壁画艺术馆将举办开馆月活动，朗园PARK也将举办游年会、赏年会等活动。

正值年关，好事正酿，万物复苏。随着防疫政策的完善优化，餐饮企业逐步恢复往日光景。京城众多餐饮企业，为了服务市民数九寒冬的饮食需求，纷纷推出诚意满满的促销活动，迎接堂食归来的新老顾客。北京消费季——寻味冬日美食活动推出“京”选京味涮肉地图，首期地图收纳了包括东来顺、南来顺、老门框爆肚涮肉、阳坊胜利涮肉、南门涮肉、鸦儿李记、瑞珍厚等20家以老北京涮肉为招牌的知名餐饮企业。寻味冬日美食活动还将发布风味火锅、京菜美食、品质烧烤、风味小吃、中轴线美食等系列地图。

北青报记者了解到，元旦、春节期间，京城众多老字号开展形式多样的节日优惠活动，增添节日气氛。首农旗下三元、大红门、古船等多个老字号品牌推出了新春礼盒，三元开展“元味中国年 码上赢金兔”活动，趣味多多。菜百首饰兔年贺岁产品火热上市。北京稻香村2023年糕点礼盒上市，年礼叠加盲盒惊喜，专属小程序购买还有满减活动。京城商家纷纷期待着，2023年热乎乎的烟火气持续升腾，消费市场的活力不断迸发。

摄影/本报记者 李娜

(责编：杨曦、李楠桦)

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