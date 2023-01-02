人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023新年到 京彩消费迎春来

李娜
2023年01月02日09:01 | 来源：北京青年报
小字号

原标题：2023新年到 京彩消费迎春来

本报讯（记者 李佳）北京疫情防控政策优化的效果逐步显现，跨年各消费业态复苏态势明显，“烟火气”伴随着新年倒计时重回北京城。北京青年报记者了解到，元旦假期，京城各商圈人气加速回暖、运动场所开门迎客、餐厅再现排号盛况，各区精彩活动逐一拉开帷幕。

元旦跨年夜，合生汇为消费者带来“沉浸式互动体验之兔八哥梦幻护照”活动；颐堤港携手国家航天局探月与航天工程中心，推出了IP形象太空兔，邀请市民感受太空探秘的奇趣魅力；朝阳大悦城策划了涂鸦工坊、跨年音乐会等丰富活动……朝阳区联合各大商业体推出个性十足、缤纷多彩的促消费活动。侨福芳草地新年期间将举办“好彩集”市集活动，北京嘉里中心举办感恩节系列活动，金地广场、龙湖北京长楹天街、三里屯太古里、斯普瑞斯奥莱悠唐购物中心等商圈都在等消费者来邂逅打卡。

通州区启动了2023北京城市副中心跨年消费节，开启新春狂欢购物热潮。消费节以“乐购副中心·乐享新生活”为主题涵盖开场表演、主题视频、特色推介、重磅发布等环节。同时，“我爱你北京”合唱专场演唱会（线上）、2023跨年民族音乐会（线上）、跨年音乐会、中国好声音跨年巡演等文化活动将纷至沓来，配合商品促销进一步扩大节日消费市场。

据市商务局介绍，第十三届京西消费节-新年礼遇季于2023年1月1日欢乐开启，设置缤纷畅购、美食畅飨、冰雪畅玩、文旅畅游、金融畅惠五大主题消费板块。此外，八大处公园将举办新春文化庙会，模式口法海寺壁画艺术馆将举办开馆月活动，朗园PARK也将举办游年会、赏年会等活动。

正值年关，好事正酿，万物复苏。随着防疫政策的完善优化，餐饮企业逐步恢复往日光景。京城众多餐饮企业，为了服务市民数九寒冬的饮食需求，纷纷推出诚意满满的促销活动，迎接堂食归来的新老顾客。北京消费季——寻味冬日美食活动推出“京”选京味涮肉地图，首期地图收纳了包括东来顺、南来顺、老门框爆肚涮肉、阳坊胜利涮肉、南门涮肉、鸦儿李记、瑞珍厚等20家以老北京涮肉为招牌的知名餐饮企业。寻味冬日美食活动还将发布风味火锅、京菜美食、品质烧烤、风味小吃、中轴线美食等系列地图。

北青报记者了解到，元旦、春节期间，京城众多老字号开展形式多样的节日优惠活动，增添节日气氛。首农旗下三元、大红门、古船等多个老字号品牌推出了新春礼盒，三元开展“元味中国年 码上赢金兔”活动，趣味多多。菜百首饰兔年贺岁产品火热上市。北京稻香村2023年糕点礼盒上市，年礼叠加盲盒惊喜，专属小程序购买还有满减活动。京城商家纷纷期待着，2023年热乎乎的烟火气持续升腾，消费市场的活力不断迸发。

摄影/本报记者 李娜

(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
开启新征程！3分钟回顾“天宫”30年圆梦之路
　　2022年，神舟十三号、十四号、十五号接力腾飞，中国空间站全面建成，我们的“太空之家”遨游苍穹。2023年，我国将继续开展空间站运营阶段的各项任务。…
业界：提升国有企业核心竞争力 推进世界一流企业建设
　　人民网北京1月1日电 （黄盛）国资国企如何贯彻落实党的二十大精神、扎实推进中国式现代化？在日前由中国企业改革与发展研究会、中国企业改革50人论坛主办的“2022中国企业改革发展峰会”上，来自政产研学权威专家学者以及企业代表，以新气象新作为推动高质量发展进行了研讨。 国务院国资委秘书长、中国企业改革与发展研究会首席专家彭华岗表示，国有企业须着眼两个大局,牢记国之大者,自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行,加快建设世界一流企业,提升核心竞争力,既要成为具有核心竞争力的市场主体,也要更加强化自身功能使命,在继续巩固深化独立市场主体相关体制机制的同时,在中国式现代化道路上更好发挥战略支撑作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部