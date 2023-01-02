本报记者 李丹阳

原标题：“这个批发市场不简单”

【新时代新征程新伟业】

冬季的夜晚，寒气逼人。凌晨两三点钟，大多数人还在温暖的睡梦中，山东淄博鲁中蔬菜批发市场的经营户们已经冒着严寒忙碌起来。

刚从地里拉来的新鲜蔬菜，打包，装车，一箱30斤，一辆大货车要装5000公斤。占地面积200余亩的批发市场里，一辆辆三轮车穿梭不停，在成排的厢式货车前驶过。再过几小时，这些成批运走的蔬菜就会出现在集贸市场和商超里，装进市民们的菜篮子。

“我们这个批发市场可不简单呢！这儿每天差不多供应蔬菜800吨，几乎是全市蔬菜供应量的八成，还是全国各地蔬菜在鲁中地区的主要集散地，年交易额50亿元。”彭庆民一边引导大家有序装车，一边介绍。

彭庆民是鲁中蔬菜批发市场业户党支部副书记，也是一名个体工商户，经营淡水鱼生意近30年，是备受业户们信任的老大哥。近年来受疫情等因素影响，稳物价保供应容不得半点马虎，彭庆民也比以往更忙碌。两年前，他加入蔬菜行业，每天带着其他业户一起协调产地供应、运输销售等环节，在不同时期应对不同状况，提前商议预案，防止蔬菜供不上，居民产生恐慌情绪。

“这里的菜一旦减产，从哪里另找货源？这块儿交通一旦受阻，从哪条路能把菜运出来？运力、人员紧张的时候，我们业户谁能顶上？”彭庆民日常协调的这些问题，看似小事，叠在一起却颇费工夫。而他不辞辛劳，因为“只有菜篮子稳了，人心才能稳”。

2020年，疫情来袭，一度让毫无准备的市场业户们措手不及。运力空前紧张，市场面临着每天最低400吨贮菜量缺口。眼见业户们无菜可卖，而菜农采摘的蔬菜就快烂在地里了，彭庆民坐不住了。大年初五，他一边积极争取市疫情防控指挥部和有关部门的支持，一边发动市场内的党员业户去村里运蔬菜。特殊时期，大家难免顾虑防疫安全问题。彭庆民在业户群里开了个电话动员会，承诺给大家备齐口罩等防疫物资，并自己带头，号召党员业户发挥先锋模范作用，关键时刻挺身而出。

“大家怕归怕，但心里都有最朴素的责任感和担当，只要有人带头，就能把大家的担当激发出来。”事实证明彭庆民说得没错，在他和几位党员业户的感召下，越来越多的业户加入队伍。第一天一个行业出了10辆车，第二天就有其他行业跟上，车队也扩大到20辆、30辆……

在最困难的时候，彭庆民为市场业户办理车辆通行证共计630张，畅通了寿光、临沂、济宁、泰安等蔬菜产地到鲁中蔬菜批发市场的通道。业户们不为一己私利，克服重重困难，昼夜努力，将一车车蔬菜、肉禽蛋产品运进市场，也送到了市民们的餐桌上。

关键时刻显担当，大家都看在眼里，鲁中蔬菜批发市场业户党支部的号召力和凝聚力越来越强，“红色菜篮子”党建品牌影响力也越来越大。走进市场，不时能见到“共产党员经营户”的牌子悬挂在店铺最显眼的位置，整个市场有近30家。在彭庆民的号召下，市场的党员和业户还成立了“红色菜篮子党员联合志愿服务队”，经常组织学雷锋活动和看望孤寡老人和留守儿童活动。

党的二十大报告指出：“毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。”个体工商户是重要的市场主体，是我国产业链供应链的“毛细血管”和市场的“神经末梢”，在繁荣经济、增加就业、推动创业创新、方便群众生活等方面发挥着重要作用。

近两年，餐饮、零售、旅游等行业的个体工商户经受着重大考验。而以鲁中蔬菜批发市场业户为代表的个体工商户们，却能在克服自身经营困难的同时，以“守望相助、同舟共济”的精神，为经济发展、民生保障作出力所能及的贡献。

“我们虽是小商户，身上也有大力量！在党和政府的引导与支持下，个体工商户凝聚起来，诚信守法经营，能够影响周边市场、社区和产业上下游，形成良好的社会效应。”彭庆民说。

不久前，彭庆民作为山东省个体工商户唯一代表当选全国工商联第十三届执行委员会委员。踏上新征程，他已做好准备，在高科技助农、大数据预警保供等领域，带动更多个体工商户为国民经济和社会发展贡献力量。

(责编：杨曦、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经