本报记者 王云娜

“软软糯糯的衡阳扁粑，正宗儿时家乡味……”1月6日，暖阳高照，湖南省衡阳县台源镇台九村，党的二十大代表，村党总支委员、村委会主任朱霞面对直播镜头，向网友介绍年货大礼包中的“土特产”——用自家种植的优质大米混合中草药发酵而成的扁粑。

“变卖产品为卖品牌，效果就是不一样！”直播间里，两名大学生志愿者助力朱霞直播，品尝扁粑和米饭，分享体验，短短1小时就卖出200多份年货大礼包，销售额3万多元。

衡阳县是湖南产粮大县，水稻是当地优势特色产业。2017年，大学毕业后在外打拼多年的朱霞回乡创业，组建优质稻种植专业合作社，经营湖南省嘉穗农业发展有限公司，集中连片流转5000多亩水田，规模化种植水稻。

在湖南省一系列奖励扶持政策引导下，嘉穗农业等当地农业龙头企业逐渐摸索出订单种植、合作社收购加工、联产联销的水稻全产业链模式。“从一颗种子到一粒米饭，每一道工序都在村里完成。我们还发挥产地优势，延伸稻米深加工产业链，制作传统特色美食，在衡阳小有名气、很受欢迎。”朱霞说。

“增强市场竞争力和可持续发展能力，必须树立叫得响的品牌，让品牌带着产品闯市场。”去年12月，朱霞注册了“台九霞妹子”商标，并请来专业人员设计形象标识，在农产品外包装附上二维码，消费者用手机扫码，就能了解嘉穗农业及产地情况。

品牌离不开营销，如何来推广？2020年起，衡阳县连续3年在寒暑假组织返乡大学生志愿者，开展“星火助农”直播活动，带动当地农特产品销售。春节临近，朱霞积极与衡阳县新时代文明实践中心对接，组织返乡大学生志愿者开展直播助农，打响本土品牌。

1月4日，衡阳县2023“星火助农”项目启动，直播技能培训同步举行。1月6日上午10时，朱霞带领40多名大学生志愿者和“网络达人”，开启首批7场直播活动，销售蒸水香米、长乐红薯粉等30多种农产品，1小时销售额达12万元。

“村里的土特产越来越受欢迎。”合作社成员、台九村脱贫户刘孝华说，“去年我种了90亩双季稻，今年还要加把劲！”

“星火助农”直播活动开展3年多来，线上下单人数超过10万人次，销售产品达20多万件，金额500多万元。2022年，全县农产品线上销售金额约6.1亿元。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 01 版）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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