“此次极氪首次亮相CES，不仅体现了极氪的前瞻技术能力得到业内合作伙伴的肯定，更是展现了极氪智能科技的实力，为全球用户提供智能、可持续的极致出行服务体验。”极氪智能科技CEO安聪慧日前在国际消费电子展(2023 CES)上透露，2023年将计划实现销量翻番，将布局欧洲市场。

安聪慧表示，极氪拥有汇聚全球30多个国家超过4500人的研发团队，软件人员占总研发数的比例超过65%。完整的自研体系，带来了5大自研能力：应用算法的开发、中间件开发、底层软件驱动设计开发、系统架构设计、大硬件开发。极氪充分发挥吉利控股集团长期积累的工程研发实力和体系化优势，持续加大智能网联的研发投入，打造智能软硬件全栈自研能力。

同时，极氪秉持平等、多元、可持续的核心价值，不仅可以高效整合产业生态中最有价值的资源，又能够保证最纯粹的用户思维，通过打造专属“极氪模式”，展现“极氪速度”，持续为用户带来极致的出行体验。

据悉，2022年极氪加速发展，在生态体系建设方面，极氪旗下补能业务子品牌——极氪能源自建充电站正式突破全国110城600站（不含专用场站）；在门店建设方面，截至2022年12月31日，极氪直营线下门店累计超过250家。

“极氪依托吉利控股集团前瞻的全球化布局与产业积淀，在持续高研发投入的基础上，不断聚焦智能电动出行前瞻技术，夯实极氪在新能源技术上的领先优势，不断拓展极氪在全球化的业务发展布局。从产品进化到交付向好持续加速，不断完善用户生态布局，与用户共创极致体验的出行生活。”安聪慧表示。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经