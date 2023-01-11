原标题：中国太平“重资产”养老社区扩容 “木棉人家”落户广州花城

近日，中管金融单位中国太平保险集团旗下子公司太平人寿，全资收购广州仁和颐家和园养老社区项目，将其纳入集团“重资产”旗舰型CCRC养老社区（即持续照料养老社区）资源，项目名称定为“木棉人家”。该项目是太平人寿积极响应人口老龄化和粤港澳大湾区建设国家战略的重要举措，也是加快构建太平医康养生态圈，深化多维度养老服务体系中“乐享家”版块服务内涵的关键动作，旨在进一步满足客户多元化、多层次的养老服务需求。

“木棉人家”位于广州市番禺金山谷意库核心区，毗邻广州番禺长隆度假区，交通便利、周边配套齐全。项目总建筑面积4.5万㎡，其中地上建筑面积3.08万㎡，目前已经全部建成。护理部分已投入运营，自理公寓部分在装修筹开过程中，规划业态包括活力公寓、会所、护理公寓及基础医疗配套，共有383 个房间，535 个床位（包括132张护理床位），丰富的业态设计及服务，可以满足不同类型长者的生活及持续照料需求。项目正式开放后，将为太平人寿全国客户提供“医、康、养”闭环一站式CCRC社区养老服务。

中国太平自2014年开始进军养老产业，2017年定位“轻重并举”战略，推动养老社区在全国区位的布局。中国太平也是较早且持续推进“轻重并举”养老社区建设战略的保险企业，无论是自有“重资产”的运营，还是第三方合作“轻资产”的管理，都具有扎实的运作实力和成熟的服务经验。在集团整体规划下，太平人寿则从“享老有社区、服务有平台、照护有资源、支付有保险”四个方面，通过人寿保险来推动集团公司“保险+医康养”现代客户服务生态圈规划落实。

截至目前，中国太平合作养老项目总数已达32家，分布在21省27市，基本实现东西南北中全覆盖。在自有“重资产”方面，中国太平已投入运营和在建的包括上海“梧桐人家”、三亚“海棠人家”、成都“芙蓉人家”。广州“木棉人家”的投资落地，是继2023年1月3日三亚“海棠人家”正式开业之后，中国太平在“重资产”模式布局上的又一重大进展，进一步提升了中国太平积极应对老龄化趋势、服务我国多层次养老体系建设的实力，为太平客户提供了更多元、更丰富的高品质养老选择。

(责编：曹淼、李源)

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