原标题：广东“两会”| 杜兰：用AI让老年生活更美好

科技点亮生活，人工智能可以帮助老人拥有一个“高质量老年”。1月10日上午，广东省政协十三届一次会议首场“委员通道”上，广东省政协委员、科大讯飞高级副总裁杜兰作为科技界代表，围绕“用人工智能助力老人拥有高质量老年生活”的话题积极建言献策。

预计到2030年，广东老年人口占比将突破20%，进入中度老龄化社会。杜兰说，在“老龄化呈现数量多、速度快、差异大、任务重”的形势下，越来越多的人工智能、互联网等新技术、新产品逐步走进老年人的生活，为他们带来便利与幸福感。比如，具有自适应场景识别、数字16通道WDRC等核心技术的讯飞智能助听器，能够为老龄听损群体再现清晰自然原声；实时监控警报老年人跌倒的智能手环，对独居老人特别有用；老年人出国旅游，支持83种语言翻译的智能翻译机可以帮助老人与世界“畅聊”。

通过调研，杜兰也发现，很多老年人在使用这些智能化产品时，存在产品设计不够适老、老年人对产品使用不够熟练、产品价格较高等“痛点”。对此，杜兰在向大会提交的《AI养老，让老年生活更美好》提案中提出三点建议：

第一、用“顶天”的技术来养老护老。广东省是机器人制造大省，应设立专项支持机器人企业，提升康养机器人、陪伴机器人等产品的智能化水平，进一步支持机器人智能交互开放平台的建设，降低情感计算、主动对话、多模感知、虚拟形象、运动智能等关键技术的使用门槛与成本，提升产品适老水平。通过进一步开放社区、康养院、老年大学等多场景的应用试点，让人工智能技术在养老护老方面发挥更大作用。

第二、让老年人使用智能化产品更“立地”。应该充分发挥社区、街道、老年大学、志愿者组织等力量来加速智能化产品的普及，可以定期组织开展高新技术企业科普游、智能化产品使用经验交流会等，帮助老年人及时学会使用智能化产品，更好地享受智能化时代的便捷服务。

第三、设立专项基金支持重点人群使用智能化产品。一些智能化产品能较大程度提升失能、半失能以及空巢老人的养老生活质量。建议设立专项基金，通过自主申报、推荐申报以及授权申报等形式，为上述重点人群配备相关智能化产品提供资金和配套服务支持。

“科技的不平凡，正是为了我们每一个平凡的人。”杜兰相信，加速人工智能相关技术和产品的普及，将会帮助每个人都拥有更加健康、幸福的老年生活。

(责编：曹淼、李源)

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