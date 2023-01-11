人民网记者 杜燕飞

复工复产有序推进、重大项目集中开工、群众消费热情不断回升……进入2022年12月以来，随着一系列优化疫情防控政策接续发布和落地见效，全国多地市场呈现回暖迹象，经济复苏活力不断显现。对此，经济复苏按下“快进键”系列报道围绕贸易出口、企业生产、项目建设、民生消费、旅游出行等场景推出系列图片和短视频报道，聚焦经济社会发展新亮点。

当前，从西部内陆到东部沿海，从南海之滨到北国边陲，一大批重大工程项目和基础设施建设集中开工、加速推进、捷报频传，助力中国经济稳健前行。

中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作任务，强调通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。

“下一步，我们将会同有关方面，聚焦重点领域和国家重大战略，加强项目储备和前期工作，加快推进重大项目建设。进一步调动民间投资积极性，增强投资增长内生动力。健全投资项目融资机制，依法合规加强重大项目资金保障。”国家发改委新闻发言人表示。

正在建造中的“海油观澜号”。受访者供图

2023年1月2日，我国首个深远海浮式风电平台——“海油观澜号”在青岛完成浮体总装，标志着全球首座水深超100米、离岸距离超100公里的“双百”海上风电项目建设取得新进展。该项目投产后，风机所发电力通过动态海缆接入海上油田群电网用于油气生产，年发电量可达2200万千瓦时，可减少二氧化碳排放2.2万吨。

(责编：乔业琼、吕骞)

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