人民网北京1月11日电 （黄盛）2023年伊始，国务院国资委推动央企专业化整合的力度、广度与深度进一步加强，不仅1月6日落地央企新能源专业化整合，推动了相关14家央企22个合作项目集中签约，又在1月10日又推动了央企医疗资源专业化整合落地。

据悉，国务院国资委在1月10日推动的是中国电建与通用技术集团的医疗资源专业化整合。整合后，中国电建下属医疗机构将加入通用技术集团旗下医疗健康平台，开展专业化运营。

国务院国资委党委委员、副主任翁杰明对此表示，此次专业化整合是国务院国资委深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，加强统筹指导，推动国有企业办医疗机构深化改革，优化医疗资源配置的又一重要成果。中国电建和通用技术集团聚焦主责主业，在医疗健康领域开展合作，对于形成优势互补、发挥协同效应，用足用好国企医疗资源、实现可持续发展具有重要意义。他要求央企进一步深入整合融合，扎实推动项目落实落地，为建设健康中国作出更大贡献。

“国有企业医疗机构改革，是剥离企业办社会职能的重要内容，是推进专业化整合、优化医疗资源配置的重要途径。”中国电建党委书记、董事长丁焰章表示， 由于历史原因，中国电建企业办医疗机构数量多、分布范围广，大多位于工程项目附近，地处偏远，这次签约的电建医疗机构是最后一批改革项目。他希望此次整合可以壮大国家医疗健康“生力军”队伍，通过“投入赋能、协同赋能、管理赋能、改革赋能、创新赋能”，实现更高质量发展。

“此次整合，将会助力通用技术集团进一步提升服务国家重要行业和关键领域的能力，拓展医疗健康保障服务范围。”据通用技术集团党委书记、董事长于旭波介绍，截至目前，通用技术集团已经与 20 家国有企业达成合作。本次改革完成后，通用技术集团将拥有医疗机构343家，管理床位数约4.8万张，全国性网络布局将进一步完善。

有业内人士表示，国有企业办医疗机构是我国医疗服务体系的重要组成部分，亦是建设健康中国的重要力量。国务院国资委深化国有企业办医疗机构改革，既有利于国有企业卸下包袱轻装上阵、公平参与市场竞争，更好做强做优做大国有企业，更有助于深入推进卫生健康领域的供给侧结构性改革，扩大优质医疗卫生服务供给，提升服务效率和质量。

(责编：乔业琼、吕骞)

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