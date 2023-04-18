人民网记者 任妍

4月18日上午，财政部召开2023年一季度财政收支情况新闻发布会。数据显示，一季度，全国一般公共预算收入62341亿元，同比增长0.5%；全国一般公共预算支出67915亿元，同比增长6.8%。

财政部国库支付中心副主任薛虓乾在2023年一季度财政收支情况新闻发布会上答记者问。中国财经报余波 摄

财政部国库支付中心副主任薛虓乾在接受人民网记者采访时表示，扣除部分特殊因素影响后，一季度收入增长3%，1、2、3月份全国收入分别增长1%、4%、6%，财政收入呈回稳向上态势。从收入后期走势看，我国经济总体回升将为财政收入增长提供基本支撑，财政收入有望继续回稳向上。二季度，因去年同期留抵退税集中退付、基数偏低，全国财政收入增幅将保持较高水平。

人民网记者任妍在2023年一季度财政收支情况新闻发布会上提问。中国财经报余波 摄

多个税种呈现积极变化 重点支出保障有力

国家的财政收入包括税收收入和非税收入两部分，在财政部今天召开的新闻发布会上，薛虓乾介绍了2023年一季度这两类收入的具体情况。

数据显示，一季度，全国税收收入51707亿元，同比下降1.4%，扣除特殊因素影响后增长2%。

分税种来看，国内增值税增长12.2%，主要受去年制造业中小微企业缓税于今年入库等因素带动。国内消费税下降22.2%，进口货物增值税、消费税下降14.4%，主要受去年同期高基数因素影响。

企业所得税增长9.3%，主要是部分税收错期入库；个人所得税下降4.4%，主要是限售股转让等财产转让所得下降较多；出口退税增长11.3%，有力支持外贸出口平稳发展。

此外，随着国家出台一系列支持房地产市场平稳健康发展的政策落地实施，房地产市场正出现一些积极变化，但仍处于逐步恢复中。房地产相关税收中，契税增长2.1%；耕地占用税下降5.5%；土地增值税下降18.7%；房产税增长23.1%，城镇土地使用税增长18.6%，这两个税种增幅较高主要是部分地区收入错期入库。

从非税收入看，一季度，全国非税收入同比增长10.9%，主要是地方多渠道盘活闲置资产带动国有资源（资产）有偿使用收入增长32.4%，拉高了非税收入增幅。全国行政事业性收费收入下降13.8%，罚没收入下降10.8%。

财政支出方面，各级财政部门围绕推动高质量发展，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入。数据显示，一季度，全国一般公共预算支出同比增长6.8%，基本民生、乡村振兴、区域重大战略、教育、科技攻关等重点支出得到有力保障，财政支出保持较高强度。其中，社会保障和就业支出增长9.6%，教育支出增长4.1%，卫生健康支出增长12.2%，农林水支出增长10.9%，科学技术支出增长9.4%，住房保障支出增长9%。

新增专项债券13228亿元 “早发快用”加力稳投资

作为积极财政政策加力提效的重要发力点，今年以来地方政府专项债券发行使用呈现“快马加鞭”势头。多地加强对专项债项目的超前谋划和靠前投资，持续发力稳投资、补短板、强弱项，为带动扩大有效投资、稳定宏观经济运行不断注入强劲动力。最新数据显示，今年一季度，各地新增专项债券超1.3万亿元。

数据显示，2023年1-3月，各地在提前下达的新增债务限额内，发行用于项目建设的新增专项债券13228亿元，主要支持市政和产业园区基础设施、交通基础设施、社会事业以及保障性安居住房等党中央、国务院确定的重点领域、重大项目建设，对带动扩大有效投资、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

财政部预算司副司长李大伟在新闻发布会上答记者问。中国财经报余波 摄

财政部预算司副司长李大伟表示，财政部正在持续强化专项债券管理，指导地方用好地方政府债券资金，发挥专项债券稳定经济大盘的积极作用：

一是将债务限额及时下达各地，并督促地方做好2023年新增债券发行使用工作，持续推进重点项目建设，推动尽快形成实物工作量。

二是指导地方按照“资金跟着项目走”原则，围绕党中央、国务院确定的重点领域、重大项目，提高项目储备质量。加强专项债券投向领域负面清单管理，严禁将专项债券用于各类楼堂馆所、形象工程和政绩工程。

三是将专项债券收支全面纳入预算管理一体化范围，严禁“以拨代支”“一拨了之”等行为，防止资金挪用。开展全生命周期绩效管理，压实主管部门和项目单位管理责任。常态化组织财政部各地监管局开展专项债券使用管理情况核查。

三方面着力 多举措巩固经济回升势头

财政政策是国家宏观调控的重要手段，在促进经济增长、推动高质量发展等方面具有重要作用。发布会上，财政部预算司副司长李大伟在接受记者采访时表示，今年以来，中央财政按照“积极的财政政策加力提效”的要求，保持较高的支出强度，持续提升财政政策效能，有力推动了经济回稳向好。下阶段，将在预算批复、专项债管理、税费优惠政策等三方面着力，推动巩固经济回升势头。

李大伟表示，截至目前，中央部门预算已全部批复，中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达，确保符合下达条件的资金“应下尽下”，为地方分配使用资金留出更宽裕时间。督促地方和部门抓紧将预算细化下达到下级财政或有关单位，确保资金早使用、早落地、早见效，尽早发挥财政政策效能。

在加快地方政府专项债券发行和使用方面，李大伟指出，今年，财政部指导地方加强专项债券项目前期准备工作，提高项目储备质量，加快专项债券发行进度，强化专项债券资金使用管理，优先支持成熟度高的项目和在建项目，推动尽快形成实物工作量，发挥专项债券扩大有效投资的积极作用。

李大伟表示，在完善税费优惠政策层面，落实落细已经明确延续和优化实施的部分阶段性税费优惠政策，扎扎实实把该减的税费减到位，突出对中小微企业、个体工商户以及企业提升创新能力等的支持，增强税费优惠政策的精准性有效性，进一步稳定市场预期，增强经济发展动力。

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(责编：王仁宏、高雷)

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