人民网上海4月20日电 （记者栗翘楚）4月18日，2023第二十届上海国际汽车工业展览会（以下简称：2023上海车展）在国家会展中心（上海）开幕。作为今年全球首场A级车展，海外车企高管云集2023上海车展，体现出对中国汽车市场的看好。

业内分析认为，中国汽车市场在新能源、智能化领域的快速演进推动了全球汽车业升维。我国不仅具有超大规模的汽车市场，而且在新一轮科技革命和产业变革中站上“潮头”，跨国车企纷纷“转向”，深度融入中国市场。

奥迪概念车亮相2023上海车展。人民网记者 栗翘楚摄

奥迪汽车股份公司管理董事会主席杜思曼表示：“从燃油车到电动车转型过程中，中国的转换率比世界上其他地区都要高，所以中国是我们必须要参与和见证的市场。奥迪也在积极推动在华业务转型，为此，我们正通过位于北京的全新奥迪中国研发中心和位于长春的奥迪首个纯电动车型生产基地，持续强化本土研发实力与生产能力。”

奥迪中国总裁温泽岳博士表示：“2023年是奥迪业务转型之年，也是技术加速之年。本届上海车展，奥迪首次以纯电动产品阵容亮相，彰显我们在华加速电动化转型的决心。”

日产汽车公司代表执行官兼首席运营官阿西瓦尼·古普塔表示，回顾三年前的中国市场，中国消费者对拥有电驱化车型有所期待，但市场与这一预期相差甚远。但如今，中国市场的电驱化产品占比超30%，中国在技术突破方面引领着全世界。未来，日产汽车将着重把全球化技术在中国市场实现本地化，把中国研发的技术应用于中国市场。

“中国很早就开启了相关电气化进程，且在政府的大力推动下，市场实现了快速的增长，涌现了众多厂商，在技术方面也是日新月异，在全球居于领先地位。”玛莎拉蒂大中华董事总经理薄嘉铭表示，作为玛莎拉蒂首款纯电动车型，全新GranTurismo纯电跑车是品牌进入电气化新阶段的标志，其采用了大量前沿技术，其中中国用户尤为重视的数字化座舱内的相关功能与设计也专门升级。

马自达汽车株式会社执行董事/中国事业担当、马自达（中国）企业管理有限公司董事长中岛徹表示，当前，全世界电动化技术都在发展，其中，中国的发展是最迅速的。中国市场是马自达最重要的市场之一，为迅速提供符合市场和客户需求变化、具有竞争力的产品和服务，马自达将此前位于广岛总公司的中国业务战略职能正式移交至马自达（中国）企业管理有限公司。

雷克萨斯概念车亮相2023上海车展。人民网记者 栗翘楚摄

近年来，中国汽车产业飞速发展，跨越式进阶成为全球最先进的新能源市场，汽车行业的每一个参与者也都面临着巨大的挑战和机遇。丰田将基于中国消费者的需求，在中国进行独立研发，并将在中国企划研发的产品普及到全球。

此外，丰田还致力于在中国市场普及、推广氢燃料电池技术。在中国，以商用车为核心的氢燃料电池车市场正在快速发展，2024年春天，首家在日本以外地区建造的氢燃料电池系统专用工厂将在北京投产，丰田将继续在商用车及乘用车领域不断扩大朋友圈。

中国汽车工业协会副总工程师许海东在接受人民网记者采访时表示，众多国外车企积极参展，体现出中国汽车行业的影响力正逐步扩大，成为全球汽车发展的重要力量。同时，也进一步验证了中国市场的广阔发展空间和良好发展机遇。

业内人士表示，中国是全球最大的汽车产销市场，有着完善的产业链体系、丰富的应用场景和最前瞻的技术，海外车企加大在华投资和产品研发，也将掀起新一轮的新能源汽车热潮。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经