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四部门：2023年国家助学贷款免息 本金可延期偿还

2023年04月20日09:50 | 来源：人民网
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人民网北京４月20日电 （记者任妍）记者19日从财政部了解到，为进一步减轻家庭经济困难高校毕业生负担，支持做好2023年高校毕业生就业服务工作，财政部、教育部、人民银行、银保监会日前联合印发《关于做好2023年国家助学贷款免息及本金延期偿还工作的通知》（简称《通知》）。

《通知》明确，对2023年及以前年度毕业的贷款学生2023年内应偿还的国家助学贷款利息予以免除，参照国家助学贷款贴息政策，免除的利息由中央财政和地方财政分别承担。对2023年及以前年度毕业的贷款学生2023年内应偿还的国家助学贷款本金，经贷款学生自主申请，可延期1年偿还，按照有关规定，助学贷款期限最长不超过22年，延期贷款不计罚息和复利，风险分类暂不下调。

此外，《通知》指出国家助学贷款承办银行应按照调整后的贷款安排报送征信信息，已经报送的应当予以调整。 

“助学贷款免息政策是一项重要的民生政策，具有多方面的积极作用。”业内专家分析表示，该政策不仅解决了家庭经济困难学生接受高等教育的问题，同时促进了国内高等教育公平，提高了毕业生就业竞争力，为国家培养人才提供了保障。助学贷款政策可鼓励更多的人选择接受高等教育，从而为国家培养更多的专业人才，并推动国家的经济发展和社会进步。

(责编：申佳平、高雷)
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