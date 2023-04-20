人民网北京4月20日电 （记者王仁宏）今日，我国迎来谷雨节气，全国各地春耕春播进入关键阶段。值此时节，在国新办举行的新闻发布会上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍了今年一季度农业农村经济运行的相关情况。

曾衍德表示，今年以来，农业农村部狠抓政策落实，强化指导服务，全力抓好春季农业生产，着力保障“菜篮子”产品供给，统筹推进乡村振兴，农业农村经济运行平稳、开局良好。

“总体看，一季度农业农村经济运行保持良好发展势头，为稳增长、稳就业、稳物价提供有力支撑。”

抓紧抓实春耕生产，夏季粮油丰收有基础

“一季度，各地着力保夏粮、稳春播、扩大豆、提单产，逐项推进、逐区落实，夏收作物长势较好。”曾衍德表示。

农业农村部农情调度显示，冬小麦面积稳中有增，目前一、二类苗比例90.5%，比上年同期高2.7个百分点。

春耕备播进展顺利，全国春播粮食已完成近两成，进度同比略快。其中，早稻栽插过六成。全年粮食意向种植面积17.7亿亩以上，连续4年增加。

加力扩种大豆油料，目前大豆油料种植任务已落实到省市县。与此同时，今年首次将大豆生产任务纳入粮食安全党政同责考核，并出台大豆生产一揽子扶持政策措施，调动了农民种豆积极性。

统筹抓好“菜篮子”产品生产，市场供应充足

今年一季度，我国生猪生产稳定发展，畜禽和水产品全面增产，蔬菜和水果供应充足，绿色优质农产品供给增加，有力保障各类生活物资供应。

据国家统计局数据，3月末，全国能繁母猪存栏4305万头，相当于4100万头正常保有量的105%。一季度，猪肉产量1590万吨，同比增长1.9%。牛羊禽肉产量同比增长3.6%，牛奶产量增长8.5%，国内水产品产量增长4.4%。4月上旬在田蔬菜面积同比增加110多万亩。一季度新增绿色食品、有机农产品3900多个。

持续抓好产业就业帮扶，脱贫攻坚成果巩固拓展

今年一季度，各地落细监测帮扶，实化帮扶措施，通过发展特色产业、实施脱贫地区特色产业提升行动、提高中央财政衔接补助资金用于产业发展比重等带动就业增收。

据悉，截至3月末，65%的监测对象已消除返贫风险，其余均落实了帮扶措施。引导信贷资金支持产业发展，截至3月末，新增发放脱贫人口小额信贷215.5亿元，惠及48.5万脱贫户。实施防止返贫就业攻坚行动，截至3月末，外出务工脱贫劳动力3074万人。

着力拓展产业链条，乡村产业发展势头良好

“随着新冠疫情防控措施调整优化，乡村休闲旅游成为消费热点，城乡居民到乡村休闲观光、体验农事、游园赏花持续升温。”曾衍德表示。

今年一季度，我国农产品加工业整体运行平稳，3月农业产业化国家重点龙头企业PMI指数为55.4%，比同期制造业高3.5个百分点。同时，农业园区建设提档升级，新批准创建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇，打造一批产业发展高地。

产业兴旺发展，带动农民致富增收。国家统计局数据显示，一季度农村居民人均可支配收入6131元，扣除价格因素实际增长4.8%，高于城镇居民收入增速2.1个百分点。

扎实推进乡村建设，农村改革持续深化

今年以来，各地细化实化乡村建设任务，加强和改进乡村治理，通过制定乡村建设行动年度工作要点，指导各地制定乡村建设任务清单，稳步推进农村改革。

其中，以中西部地区为重点稳步推进农村户内改厕，压茬推进村庄清洁行动春节和春季战役，整治提升农村人居环境。组织开展全国乡村治理示范村镇创建，扎实开展高额彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理。

同时，扎实开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点，稳慎推进农村宅基地改革制度试点，加强农村集体资产监督管理。培育壮大新型农业经营主体和服务组织，全国家庭农场、农民合作社分别超过400万家、223万个，各类农业社会化服务组织超过104万个。

深入挖掘农村内需潜力，农村投资消费稳步恢复

从投资、消费看，今年一季度，我国农业投资增速回升，乡村消费市场恢复增长，农产品进出口保持增长。

一季度，全国第一产业固定资产投资（不含农户）2425亿元、同比增长0.5%。高标准农田等重点项目加快建设，截至3月底，已建成高标准农田和高效节水灌溉面积分别为1942万亩、322万亩。乡村消费品零售额15258亿元、同比增长6.2%，比城镇高0.5个百分点。农产品进出口总额833.8亿美元，同比增长11.6%。其中，出口235亿美元、同比增长7.4%，进口598.8亿美元、同比增长13.2%。

“也要看到，农业农村经济发展还面临气象灾害和病虫害威胁、农业生产成本上涨、农民就业压力较大等问题，需要采取有力措施加以解决。”曾衍德表示，下一步，农业农村部将锚定建设农业强国目标，统筹抓好以乡村振兴为重心的三农各项工作，全力夺取夏粮丰收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，聚力建设宜居宜业和美乡村，多措并举促进农民增收，为农业强国建设开局起步打下坚实基础。

(责编：王仁宏、高雷)

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