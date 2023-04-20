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农业农村部：生猪养殖有望在二季度末实现扭亏为盈

2023年04月20日11:23 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者王仁宏）猪肉是我国城乡居民的老百姓主要的肉食来源，产品质量和价格涨跌备受大家关注。

农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在今日举行的新闻发布会上表示，当前，正值猪肉消费淡季，由于前期一些养殖场户压栏惜售，猪肉产量持续增加，生猪价格保持低位运行，一些养殖场户出现阶段性亏损。

如何看待猪肉价格的未来走势？对此，曾衍德回应称，“近期玉米、豆粕等饲料原料价格有所回落，利于缓解养殖亏损局面，加上五一、端午节日拉动，猪肉消费需求将会增加。综合判断，生猪养殖有望在二季度末实现扭亏为盈，上半年养殖亏损程度整体将轻于上年同期，价格起落有望趋于平缓。”

曾衍德表示，当前生猪生产形势主要基于以下两点基本判断：

一方面，猪肉市场供应充足。“按照目前的消费水平，大体上一年出栏7亿头猪，平均两人一头猪，这样供应就有保障。今年一季度生猪出栏近2亿头，出栏增加叠加消费淡季，导致生猪价格出现下跌。这影响了生产者收益，也支撑了我们CPI低位运行。”

另一方面，生猪生产波动平缓。近年来，按照国务院部署，农业农村部实施了生猪产能调控方案，核心指标是能繁母猪，按照目前供求状况，能繁母猪存栏量稳定在4100万头的95%—105%的合理区间。“只要在这个区间波动就是合理的，也是稳定的，生猪生产波动就会平缓。”

曾衍德表示，下一步，农业农村部将落实中央部署，采取有力措施稳预期、稳产能、降风险，促进生猪生产稳定发展，保障市场稳定供应。

在稳预期方面，通过及时发布预警信息，引导养殖场户合理安排生产节奏，避免在价格低位时盲目压栏和二次育肥，阻碍猪价回升、拉长亏损时长。

在稳产能方面，将督促指导各地按照生猪产能调控实施方案要求，稳定用地、环保、金融等长效性支持政策，适时发放临时性救助补贴，帮助养殖场户渡过难关。

此外，将继续抓好非洲猪瘟等常态化防控，落实监测排查、清洗消毒等关键防控措施，早发现、快处置，及时化解疫情风险。

(责编：王仁宏、高雷)
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