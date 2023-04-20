人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

探秘古蜀文明、感受花香十里 北京-九寨沟方向主题旅游专列发车

2023年04月20日13:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月20日电（记者乔雪峰）2023年4月18日22点50分，北京去往九寨沟、青城山、都江堰、恩施大峡谷等景区的旅游专列从北京丰台站发出，这是中国铁路北京局所属中国铁道旅行社集团有限公司（以下简称中铁旅集团）为京津冀地区游客推出的又一趟主题旅游专列。

中铁旅集团相关负责人告诉记者，该趟专列从北京出发游客有402名，另有13名游客分别从石家庄站、邯郸站上车跟团，总计415名游客，他们将在12天内前往陕西、四川、湖北三省。

上述负责人表示，游客们不仅可以去往三星堆博物馆探秘古蜀文明，游览有“世界地质奇观、东方科罗拉多”之美誉的恩施大峡谷、人间仙境九寨沟、世界文化遗产青城山、都江堰等景区，还可以体验到九寨沟羌族、藏族、恩施土家族独特的民族风情，兼顾美食与美景，品尝藏族特色餐、汉中美食、四川小吃等。

据本趟专列列车长李猛介绍，在专列开行前，乘务班组已全方位做好车内卫生清洁，营造良好乘车环境。运行途中，可根据旅客实际需求，提供“暖心帮扶”“爱心茶水”等服务，列车中部挂有餐车，途中为旅客提供营养可口、荤素搭配、多种口味的餐饮。此外，列车上还为在途中过生日的游客准备了生日蛋糕、长寿面等，让游客在旅途中感受到“家”的温馨。

据了解，中国铁旅集团还将在5月23日推出内蒙方向“相约春日阿尔山”的旅游专列5日游，5月28日开行“京藏号”专列14日游；6月28日开行一路向北—漠河、哈尔滨、呼伦贝尔、长白山专列11日游。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
沉箱出运安装工作完成 中广核三澳核电项目施工迈入“快车道”
　　人民网北京4月20日电 （记者乔雪峰）随着最后一组沉箱下潜安装到指定位置，中建筑港承建的中广核三澳核电厂一期北护岸、取水工程项目沉箱出运安装工作全部顺利完成，该项工作顺利完成标志着整个工程施工如期迈入“快车道”。 据了解，中广核三澳核电项目是推进长三角区域一体化高质量发展和落实国家发展核电重大战略部署的重要实施载体，是浙江省首个采用我国拥有完全自主知识产权“华龙一号”三代核电技术的核电项目，项目6台机组全部商运后，每年将为浙江乃至长三角提供清洁能源约525亿千瓦时，超过2021年温州市全年用电量，每年可减少标煤消耗1600余万吨，减少二氧化碳排放4300余万吨，相当于造林11万公顷。…
探秘古蜀文明、感受花香十里 北京-九寨沟方向主题旅游专列发车
　　人民网北京4月20日电（记者乔雪峰）2023年4月18日22点50分，北京去往九寨沟、青城山、都江堰、恩施大峡谷等景区的旅游专列从北京丰台站发出，这是中国铁路北京局所属中国铁道旅行社集团有限公司（以下简称中铁旅集团）为京津冀地区游客推出的又一趟主题旅游专列。 中铁旅集团相关负责人告诉记者，该趟专列从北京出发游客有402名，另有13名游客分别从石家庄站、邯郸站上车跟团，总计415名游客，他们将在12天内前往陕西、四川、湖北三省。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部