人民网北京4月20日电（记者乔雪峰）2023年4月18日22点50分，北京去往九寨沟、青城山、都江堰、恩施大峡谷等景区的旅游专列从北京丰台站发出，这是中国铁路北京局所属中国铁道旅行社集团有限公司（以下简称中铁旅集团）为京津冀地区游客推出的又一趟主题旅游专列。

中铁旅集团相关负责人告诉记者，该趟专列从北京出发游客有402名，另有13名游客分别从石家庄站、邯郸站上车跟团，总计415名游客，他们将在12天内前往陕西、四川、湖北三省。

上述负责人表示，游客们不仅可以去往三星堆博物馆探秘古蜀文明，游览有“世界地质奇观、东方科罗拉多”之美誉的恩施大峡谷、人间仙境九寨沟、世界文化遗产青城山、都江堰等景区，还可以体验到九寨沟羌族、藏族、恩施土家族独特的民族风情，兼顾美食与美景，品尝藏族特色餐、汉中美食、四川小吃等。

据本趟专列列车长李猛介绍，在专列开行前，乘务班组已全方位做好车内卫生清洁，营造良好乘车环境。运行途中，可根据旅客实际需求，提供“暖心帮扶”“爱心茶水”等服务，列车中部挂有餐车，途中为旅客提供营养可口、荤素搭配、多种口味的餐饮。此外，列车上还为在途中过生日的游客准备了生日蛋糕、长寿面等，让游客在旅途中感受到“家”的温馨。

据了解，中国铁旅集团还将在5月23日推出内蒙方向“相约春日阿尔山”的旅游专列5日游，5月28日开行“京藏号”专列14日游；6月28日开行一路向北—漠河、哈尔滨、呼伦贝尔、长白山专列11日游。

(责编：杨曦、高雷)

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