人民网北京4月20日电 （记者乔雪峰）随着最后一组沉箱下潜安装到指定位置，中建筑港承建的中广核三澳核电厂一期北护岸、取水工程项目沉箱出运安装工作全部顺利完成，该项工作顺利完成标志着整个工程施工如期迈入“快车道”。

据了解，中广核三澳核电项目是推进长三角区域一体化高质量发展和落实国家发展核电重大战略部署的重要实施载体，是浙江省首个采用我国拥有完全自主知识产权“华龙一号”三代核电技术的核电项目，项目6台机组全部商运后，每年将为浙江乃至长三角提供清洁能源约525亿千瓦时，超过2021年温州市全年用电量，每年可减少标煤消耗1600余万吨，减少二氧化碳排放4300余万吨，相当于造林11万公顷。

据中建筑港集团有限公司相关负责人介绍，该项目施工主要包含斜坡式护岸施工、直立式沉箱护岸施工、临时围堰施工、泵房直立墙施工、取水东导流堤、取水西导流堤、取水护岸、取水明渠开挖等，是核电厂重要配套设施以及核岛发电的关键路径和先决条件之一。

该负责人表示，在后续施工中，项目部将持续提升项目管理水平，充分筹划、科学组织施工，圆满完成各项任务，为国家核电事业发展贡献更大力量。

(责编：杨曦、高雷)

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