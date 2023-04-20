人民网北京4月20日电 （记者乔雪峰）“今年以来，在稳经济政策的持续发力下，我国经济呈现出持续复苏态势。”近日，中国物流与采购联合会会长何黎明在第六届中国物流与供应链金融峰会暨曹妃甸产业链供应链高质量发展大会上表示，中国制造业采购经理指数PMI和非制造业商务活动指数连续三月处于扩张区间，工业景气持续回升。从物流产业来看，3月份中国物流业景气指数为55.5%，较上月回升5.4个百分点，连续两个月回升超过5个百分点，复苏态势强劲。

何黎明表示，虽然中国经济基本面稳中向好，但当今全球局势复杂多变，处于动荡变革期，充满了不确定性，既存在发展机遇，同时更面临挑战，在这种情况下提升产业链供应链韧性和安全水平、推动产业链供应链高质量发展就成为实现中国式现代化的必然的重要战略安排。

何黎明进一步表示，产业链供应链的高质量发展需要高质量的金融服务提供有力支撑，高质量的供应链金融更是保证产业链供应链韧性和安全的重要手段、提升产业链供应链竞争力的重要方向和促进可持续发展的战略工具。

据不完全统计，2022年国家层面及全国各地出台的政策文件中，共计119份提及供应链金融，四川、深圳、安徽、重庆、成都等多省市也都强调发展供应链金融新模式，赋能经济高质量发展。

交通运输部原总工程师徐亚华指出，交通是兴国之要，强国之计，加快建设交通强国是立足国情，着眼全局，面向发展做出的重大的战略决策部署。

徐亚华表示，近期交通运输部等国家有关部门发布了加快建设交通强国五年行动计划，加快建设交通强国，对于构建高效顺畅的流通体系，对于降低物流成本，提高运输效率，保障产业链供应链安全稳定，助力新发展格局、构建将有着重大的战略意义。

徐亚华还指出，交通物流产业的发展离不开金融的支持，今年2月人民银行、交通运输部、国家银保监会联合发布了关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知，通知要求金融部门要把做好交通物流领域金融服务摆在重要的位置，用好用足各项政策工具，加大金融支持力度，助力国民经济循环畅通，产业链供应链稳定，促进交通物流与经济社会协调可持续发展。

(责编：杨曦、高雷)

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