人民网北京4月20日电 （记者乔雪峰）“2022年在面对国内外多重超预期因素影响下，我国消费潜力仍然巨大，超大市场规模优势依然明显。”4月20日，中国商业联合会会长姜明在2023中国消费品市场发展大会暨第三十一届中国市场商品销售统计结果发布会上指出，去年多家零售企业作为重点流通保供企业，积极、全面落实供应保障工作主体责任，为重要民生商品保供保价稳定市场起到了重要作用。

姜明指出，以国内品牌为代表的品牌企业一方面在生产环节严格闭环管理，另一方面积极应对市场出现的变化，及时调整营销模式，升级服务形态，实现了以高质量发展为特征的创新发展，在中国乃至世界消费品舞台上展示了旺盛的生命力。

姜明表示，要坚持高质量发展，既要盘活存量，更要创造增量，既要有传统零售的转型升级，更要有新型零售的扩能增效、提质升级，最终促进居民高品质消费与行业高质量发展同频共振。要加强数字化、智能化发展赋能，拓宽消费新场景，引领消费新趋势。要积极践行双碳理念，实现双碳目标，推动绿色低碳的生产方式和生活方式。

中华全国商业信息中心主任李殿禹在会上表示，2022年，尽管我国消费品市场受到较大冲击，但随着扩内需、促消费政策显效发力，我国消费品市场整体规模保持稳定，超大市场规模优势依然明显。

李殿禹指出，在国家扩大内需，恢复和加快消费的一揽子政策推动下，我国消费品市场有望加快恢复速度，社会消费品零售总额将实现6%左右的增长。

李殿禹在讲到零售业发展时表示，2023年中国零售业发展将呈现五大发展趋势：一是零售业将以高质量发展为首要任务，推动实现消费品质再提升、消费内涵更丰富、消费增长可持续。二是零售业将着重满足大众美好生活需求。三是零售业将深入推进物质需求与精神文明融合发展。四是零售业将从大力推动全国绿色商场创建、积极培育绿色低碳消费热点这两个方面积极转型，助力实现碳达峰、碳中和的发展目标。五是零售业将从持续推动全渠道经营和利用数字技术优化市场供需两个角度，加快数字化智能化发展进程。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经