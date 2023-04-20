原标题：唯一参展中国工业互联网企业！海尔卡奥斯亮相汉诺威工博会

4月17日，2023年汉诺威工业博览会在德国汉诺威开幕。作为世界工业发展的“晴雨表”，本届汉诺威工博会主题是“工业转型-创造不同”，聚焦寻求气候中和的工业解决方案，吸引了4000多家企业参展。

创立于1947年的汉诺威工博会，是全球最具影响力的工业展会之一，也是联系全世界技术领域、商业领域的重要平台。德国“工业4.0”概念，正是在2013年汉诺威工博会上提出的。

作为中国工业互联网国家队“排头兵”，海尔卡奥斯COSMOPlat是本届工博会唯一参展的中国工业互联网企业。以“数字生态智造未来”为参展主题，卡奥斯COSMOPlat带来数字化转型的“中国样板”，现场展示了八大解决方案和九大实践案例，并宣布成立卡奥斯COSMOPlat数字生态社区，发布可持续灯塔工厂汉诺威倡议，携手全球合作伙伴共建数字生态。

五次亮相 让世界见证中国工业的力量

在全球新一轮科技革命和产业变革中，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石。围绕工业互联网的国际竞争日趋激烈，工业巨头纷纷抢滩布局。

从2017年至今，海尔卡奥斯COSMOPlat作为具有中国自主知识产权的工业互联网平台，已经五次亮相汉诺威工博会，也让世界见证了中国工业创新发展的力量。

“卡奥斯的优势在于创造基于平台的生态系统合作价值并能通过数据主权得以保障。”2021年，对于卡奥斯COSMOPlat呈现的中国工业互联网蓬勃发展态势，弗劳恩霍夫软件与系统工程研究所所长鲍里斯·奥托如是评价。

“做强平台能力，做大产业生态，代表中国工业互联网去打‘奥运会’，去拿‘金牌’。”今年2月，在山东省加力提速工业经济高质量发展大会上，海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰指出了2023年卡奥斯COSMOPlat的目标。

汉诺威工博会可谓世界工业的“奥运会”，代表“中国智造”参展的卡奥斯COSMOPlat，如何去争夺“金牌”？

三大维度 呈现高质量发展图景

今年的汉诺威工博会，卡奥斯COSMOPlat通过科技引领、平台引领、赋能引领三大板块，全面展示了中国工业互联网高质量发展的成果。

在新技术应用方面，卡奥斯带来了D3OS数字孪生解决方案及AIoT工业智能物联整体解决方案，包括全球首家虚实共生的大规模定制工厂——卡萨帝上海洗衣机工厂解决方案等。

在开放平台、广“链”生态方面，卡奥斯展示了工业大脑等创新成果。作为大规模定制的AI开放基座，工业大脑是卡奥斯COSMOPlat的能力中心与决策中心，能够高效汇聚资源、实施调控。以海尔中央空调定制场景为例，工业大脑起到智能决策作用，实现从用户定制订单到工厂生产再到物流的全流程实时可视。

在数字赋能方面，卡奥斯COSMOPlat展示了智能制造、能源管理、汽车等多个领域的解决方案。契合本届工博会焦点，卡奥斯展示了智慧能源平台，这个目前中国最大的能源定制平台已经实现跨行业、跨领域复制，在18个工业园区推广，上线企业500多家。

在科技实力上，卡奥斯COSMOPlat拥有自主知识产权，覆盖工业互联网平台建设和运营、工业智能技术研究和应用、工业软件及工业APP开发、智能工厂建设及软硬件集成服务等全流程。

值得注意的是，现场“未来工厂”展区卡奥斯D3OS数字孪生解决方案吸引了众多观展者驻足，这一方案由数字空间、数字孪生、数据智能三大模块组成，拥有业界最高清晰度的超真实还原体系，最快十几分钟内就能构建可视、可管、可预测的虚拟工厂。

而作为全球首家引入用户全流程参与体验的工业互联网平台，卡奥斯COSMOPlat亦体现着海尔“生态品牌”的内涵——构建开放生态，共同为用户创造最佳体验，实现共创共赢。

基于千差万别的用户需求，卡奥斯COSMOPlat探索出“场景→企业→园区→行业→城市”的数字化赋能路径，为用户提供全流程端到端数字化解决方案。一方面，通过共性技术平台接入不同场景、设备，聚焦用户需求提供差异化解决方案；另一方面，以用户需求为切入点链接生态资源，形成“大企业共建，小企业共享”的生态赋能模式。比如在山东淄博，卡奥斯与政府共建“窑炉数字大脑”，为全市窑炉企业提供运行参数状态监测、运行工况优化和预测性维护等服务，让1500多家窑炉企业搭上产业数字化快车，实现节能减排，践行绿色发展。

在赋能企业、行业高质量发展的基础上，海尔依托卡奥斯COSMOPlat平台，聚焦产业经济联动与区域发展，首创“1+N+X”工赋模式，即1个赋能企业全生命周期的城市级工业互联网综合服务平台、N个特色行业工业互联网平台和X个工业互联网示范园区。

2021年，这一极具普适性的城市数字化转型范式在青岛率先落地。2022年，卡奥斯COSMOPlat赋能青岛企业4500多家，新增产值300多亿元。目前，“1+N+X”工赋模式已在山东、四川、安徽等地复制推广……不断拓展的数字生态，映照着中国智造的未来。

四年榜首 “中国样板”引领“智造未来”

“推动工业互联网平台、集成方案等‘引进来’和‘走出去’”“鼓励国内外企业跨领域、全产业链紧密协作”——在汉诺威这个“工业4.0”的提出地，卡奥斯COSMOPlat不只带来了工业互联网在中国的高质量发展成绩，也带来了数字生态“中国样板”助力中国高水平开放的实践成果和未来图景。

在推动工业互联网开放合作方面，连续四年蝉联工信部双跨平台榜首的卡奥斯COSMOPlat已经扎实布局：在青岛上合示范区构建“一带一路”国际合作平台，赋能上合组织国家，建立国内外供应互通、产业互联的多元化产业发展模式，助力区域经贸合作向国际产业合作发展，让“工赋上合”成为“工业互联网平台跨国赋能出海口”，向“一带一路”输出中国特色产业数字化解决方案。

3月，海尔埃及生态园奠基。在开工建设前，卡奥斯COSMOPlat就通过数字孪生等科技进行了数字建厂。依托打造7座“灯塔工厂”的核心能力和经验积淀，卡奥斯COSMOPlat在埃及生态园落地ONE-COSMO数字化工厂综合解决方案，实现了从用户端到工厂端的信息无缝连接，能够快速根据用户需求进行定制化生产，使工厂实现智能化、数字化、柔性化，创造用户最佳体验。

作为本届汉诺威工博会唯一参展的中国工业互联网企业，海尔卡奥斯COSMOPlat展现的是打造全球共赢工业新生态的样板效应，“中国样板”引领“智造未来”：卡奥斯COSMOPlat与来自德国等国的5家企业战略签约，完善平台赋能版图；宣布成立卡奥斯数字生态社区，与智能制造、工业软件等领域的国际合作伙伴共建数字生态……相信海尔卡奥斯COSMOPlat等中国工业互联网平台的创新发展，在加速中国新型工业化步伐的同时，也将带给世界更多的数字经济“中国样板”“中国方案”。

(责编：董童、李源)

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