原标题：蒙牛李鹏程：以“走出去”的生动实践，向世界讲好中国故事

4月18日，由中国社会科学院、中国公共关系协会、山东省人民政府主办的黄河文化论坛在山东省东营市召开。蒙牛集团党委副书记、执行总裁李鹏程受邀出席会议，并在“黄河文化国际传播论坛”上分享了蒙牛近年来在促进跨文化交流方面的实践与心得。

“在卡塔尔世界杯上，蒙牛代言人梅西和姆巴佩成功会师决赛，让‘蒙牛’成为世界杯赛场最闪耀的汉字，”李鹏程说，“蒙牛还凭借官方赞助商身份，将蹴鞠文化和古代服饰带到了卡塔尔，并成功开展了中卡两国青少年蹴鞠文化交流活动，让全世界球迷沉浸式体验了中华体育文化。”

“在新西兰奥克兰市的波基诺小镇，蒙牛雅士利不仅为当地提供了上百个工作岗位，还建设了学校和图书馆、资助医疗中心、捐赠流感疫苗等，与小镇居民建立了良好的友谊。”李鹏程以蒙牛“走出去”实践，讲述了中国企业在海外发展中，如何让当地民众感受到中国企业的责任与担当，展现中国企业的良好形象。

对于中国乳企的全球化步伐而言，融入全球乳业治理、贡献中国智慧，同样至关重要。目前，蒙牛已成为国际乳品联合会、全球乳业论坛组织、消费品论坛、世界经济论坛等国际组织的高级别成员，并在这些平台上积极参与行业治理，提升中国乳业的国际话语权和影响力。

此外，蒙牛还致力于推动“从牧草到奶杯”的全球产业链各环节分享发展红利，推动乳业在解决全球粮食安全、饥饿以及气候变化等问题中作出贡献，为全球可持续发展不断贡献中国智慧。

发言中，李鹏程还表达了蒙牛对黄河的深厚感情：“黄河对蒙牛的滋养，体现在了我们的新LOGO中。新LOGO以中国文字为骨,以大草原为魂，上方的曲线象征着牛角和旋转的地球，下方曲线象征着黄河几字湾。”目前，蒙牛在黄河沿线拥有十余家工厂、数百座牧场。

本次论坛以“弘扬黄河文化 讲好黄河故事”为主题，旨在落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，深入挖掘黄河文化蕴含的丰富内涵、时代价值，凝心聚力推进中国式现代化建设实践。来自全国人大、全国政协、中央宣传部、生态环境部、文化和旅游部、中国作家协会、中国公共关系协会、中国文物保护基金会的领导专家，以及驻华使节和外国专家学者等参加本次活动。

(责编：董童、李源)

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