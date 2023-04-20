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科学家发现三叠纪“长颈”龙家族新成员

2023年04月20日22:54 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月20日电（记者温竞华）在大自然中，长长的脖子能带来很多生存优势，如拓展视野、便于获取食物等。因此，从亿万年前的蛇颈龙到如今的长颈鹿，脊椎动物中产生了诸多“长颈”的类型。然而，地球历史上最夸张的“颈身比”，出现在一些三叠纪的主龙型类早期支系身上，以长颈龙和恐头龙为代表，它们的颈部长度超过其总体长的一半。

　　近日，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所科研人员从化石标本中识别出一个区别于长颈龙、恐头龙的三叠纪主龙型类新属种。因其具有细长的颈部，又曾被误以为是恐头龙的幼年个体，于是被命名为“隐秘细颈龙”。相关成果近期发表于国际期刊《解剖学记录》。

　　对该标本系统发育的分析结果显示，这一新属种属于上述主龙型类早期支系，可能与巨胫龙、长颈龙等同属长颈龙科，而与梳齿龙、恐头龙等恐头龙科成员关系较远。但研究者也发现，细颈龙的颈椎数量超过18节，这种增加颈椎数量的发育策略与恐头龙趋同，与通过延长每节颈椎来加长脖子的长颈龙有明显差异。

　　论文第一作者、中科院古脊椎所副研究员王维推测，在这些长颈的主龙型类中，通过增加颈椎数量来增加颈部长度，是更先出现或更为普遍的现象，“纵观所有具有长颈的脊椎动物类群，通过增加颈椎数量来加长脖子的情况，似乎比通过延长每节颈椎更为常见。也许在胚胎发育时期，增加体节数量比塑造延长的椎体更容易实现，或更少带来危害。”

　　细颈龙的发现，也印证了在这些三叠纪主龙型类中，加长的颈部可能是对捕鱼的适应。脖子较短的巨胫龙、梳齿龙的齿列较为简单，牙齿呈短椎状且表面光滑；而具有超长颈部的细颈龙、长颈龙和恐头龙，牙齿呈长椎状，甚至有显著的獠齿，且表面具有纵纹，这些特征与食鱼密切相关。

　　王维说，由于这一标本保存信息有限，细颈龙在长颈龙科或恐头龙科的具体归属有待进一步核实。细颈龙的发现也为早期主龙型类的系统发育关系添加了更多的“干扰因素”，展现出在这类奇特的长颈海生爬行动物演化过程中，头骨和颈椎特征的交织和反复。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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