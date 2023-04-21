人民网北京4月21日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，第四届联合国世界数据论坛将于4月24-27日在杭州举办，论坛期间，世界各国数据和统计专家及用户将汇聚于此开展广泛深入交流。

怎么确定论坛议题议程？大数据遇到官方统计会擦出什么火花？如何挖掘数据价值？一起来听听这些论坛之声吧！

论坛议题议程怎么来

联合国世界数据论坛议程委员会由来自不同国家和领域的23人组成，主要工作职责是讨论、评估和筛选。论坛的主题领域、各领域下的议题以及对公开征集到的分会场安排和报告，为联合国确定会议日程提供可行性建议。

大数据如何应用于官方统计

——遥感大数据助力农业调查

数据作为生产要素的作用愈发明显，在遥感大数据支持下，中国农业统计调查逐步建立起“天空地”立体化现代农业统计调查体系，对提高中国农业统计调查能力、保障数据质量发挥重要作用。

——第三方支付数据应用于消费统计

近年来网络支付规模快速增长，消费者完成交易行为的同时，海量支付数据被记录下来。国家统计局贸经司以梳理研究第三方支付全流程情况为基础，与第三方支付机构开展深入研究合作，成立“消费统计大数据联合实验室”。

如何深挖数据价值

井然有序的义乌小商品市场背后，离不开作为“贸易晴雨表”的义乌指数。义务指数的成功编制，开启了我国专业市场指数编制的先河，在测度特定现象领域的发展上发挥着巨大作用。

共担数字时代责任 共谋数字文明未来

这是一场全球统计和数据交流的盛会，这是数据赋能经济发展的生动实践，这是推动落实2030年可持续发展目标监测的积极贡献。

拥抱数据，共赢未来。第四届联合国世界数据论坛即将开始，一起拭目以待！

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经